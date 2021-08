Los almendralejenses ya disfrutan de las fiestas de la Piedad y feria de la Vendimia, eso sí, con la cautela y prudencia que exige el actual contexto sanitario. Para recordar que la pandemia sigue vigente y aminorar posibles descuidos, el alcalde José María Ramírez ha emitido un bando municipal recordando algunas medidas obligatorias y detallando otras exclusivamente para la feria.

Con respecto a la feria, en el recinto donde se ubica el parque de atracciones, el aforo permitido no podrá exceder del 35 por ciento en ningún caso. Además, el bando indica que durante las actividades que tienen que desarrollarse de manera organizada durante estos días, como los eventos en plaza de toros o el acto central de esta noche en el atrio de la Piedad, no se permite la ingesta de bebidas y comidas en la zona de butacas del espectáculo, siendo obligatorio el uso de mascarillas en todo momento y rogando que se lleve en la mano por si hay que usarla en otros espacios.

Ramírez ha recordado que la permanencia de grupos de personas en espacios de uso público, incluidos los comunitarios, y en espacios de uso privado, tanto cerrados como al aire libre, quedará condicionada a que no se supere el máximo de seis personas, salvo que se trate exclusivamente de convivientes. Ya advirtió que el plan de seguridad coordinado entre policía local y policía nacional vigilará mucho la posible realización de botellones de forma clandestina.

Hostelería

Con respecto a los establecimientos hosteleros, en los interiores no se puede superar un tercio del aforo interior y se prohibe el consumo en barra. La distancia de seguridad entre las mesas debe ser al menos de dos metros y con un límite de máximo de seis personas por mesa o agrupaciones de mesas.

En las terrazas al aire libre el porcentaje de ocupación de éstas no podrá superar el 75 por ciento de las mesas permitidas en la correspondiente licencia municipal. El consumo en terrazas será sentado y no se permite fumar si no se respeta la distanciad e seguridad. Además, recuerda el bando que el horario de cierre máximo es las dos de la madrugada.