La asociación por la defensa de la naturaleza y los recursos de Extremadura (Adenex), a través de su delegación en Almendralejo ha solicitado una limpieza continua en el cauce y entorno del arroyo Las Picadas, especialmente a su paso por una zona muy transitada de Almendralejo como es el recinto ferial. Desde esta asociación reclaman al ayuntamiento de Almendralejo que considere la firma de un futuro convenio con Confederación Hidrográfica del Guadiana para que esta limpieza se haga de manera rutinaria, ya que entienden que esto no se realiza al haber conflicto entre competencias.

Esta solicitud ha tomado más peso después de ver qué ocurrió el pasado martes con las fuertes tormentas y lluvias caídas sobre la comarca de Tierra de Barros y que produjo imágenes muy desoladoras en esta zona. El problema es que parte de la basura que allí estaba acumulada por situaciones como el botellón o el mercadillo semanal fue arrastrada corriente abajo por la fuerza del agua y se fue repartiendo por las orillas del cauce del arroyo, como pudieron comprobar en primera persona algunos testigos.

Desde Adenex indican que todo esto sucede «porque no se recoge nada de basura. Sólo se limpian las zonas llanas y no el cauce». Esa falta de limpieza puede estar motivada, según fuentes de la asociación ecologista, porque la limpieza del arroyo dependería de Confederación Hidrográfica del Guadiana y, por lo tanto, no podría entrar ahí personal del ayuntamiento a realizar labores de limpieza. A este problema se le añade otro más con la aparición de ratas en la zona, algo que exige un tratamiento raticida especial a lo largo del año.

Por todo ello, Adenex Almendralejo cree que «el ayuntamiento debería mover ficha y firmar un acuerdo con Confederación para limpiar con frecuencia mensual o semanal este tramo urbano del arroyo a su paso por el ferial».

Sobre el estado del canal a su paso por el recinto ferial, los ecologistas señalan que «debido a la errónea solución años atrás de cementar las orillas del arroyo, algo que hoy está prohibido, el agua circula por la zona acelerada, no quedando prácticamente gota alguna tras pasar». Señalan que se ha perdido un arroyo y lo que se ha ganado es un canal de desagüe.