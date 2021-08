La Plataforma Contra la Contaminación en Almendralejo se ha hecho eco de un informe del Tribunal de Cuentas que ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado y que fiscaliza las actuaciones en materia medioambiental llevadas a cabo por ayuntamientos de más de 10.000 habitantes en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de mayo de 2018. En dicho informe, el Alto Tribunal ha detectado algunas deficiencias medioambientales en Almendralejo al no ser ejecutadas por el consistorio.

Así las cosas, entre las medidas más habituales llevadas a cabo por entidades municipales para la protección del medio ambiente en el desarrollo de su propia actividad se encuentran la reducción del consumo de energía y la mejora energética de edificios e instalaciones municipales. El informe señala que el ayuntamiento de Almendralejo no desarrolló actuaciones sobre estos temas, aunque sí es cierto que ahora está ejecutando un plan de eficiencia energética encaminado a la renovación de luminarias por toda la ciudad para su consiguiente ahorro energético.

El Tribunal de Cuentas también señala en su informe que el ayuntamiento no utilizó ninguno de los tres medios de comunicación masivos (prensa, radio y televisión) para dar una formación medioambiental a sus ciudadanos. Asimismo, «el 56% de las entidades fiscalizadas no realizaron ninguna actuación de inspección y control medioambiental entre enero de 2017 y mayo de 2018 con objeto de detectar posibles infracciones de la normativa vigente. Entre esas 54 entidades destacaron por su población (superior a 30.000 habitantes) la ciudad de Almendralejo. Sí puntualiza el informe que la ciudad invirtió recursos para una red de control de vertidos, pero consta también en el informe que no se utiliza.

También destaca en el punto referido a aspectos organizativos y carencias medioambientales en los ayuntamientos, el hecho de que Almendralejo no desarrollara ninguna actuación de vigilancia e inspección medioambiental. La ciudad «carece de ordenanzas» en las siguientes materias medioambientales: zonas verdes, parques, jardines y arbolado; radiaciones ionizantes y radiocomunicación; protección de la flora, la fauna y de los espacios naturales.

Desde la Plataforma Contra la Contaminación de Almendralejo señalan que muchas de estas deficiencias han venido denunciándolas este colectivo desde hace años sin éxito y esperan que con este informe se puedan ir subsanando.