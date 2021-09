Algo más de 2.000 plazas en 22 especialidades deportivas. Esa es la oferta de las escuelas deportivas municipales que ha presentado el Ayuntamiento de Almendralejo para la nueva temporada 21/22 que acaba de empezar en septiembre. Con ello se retoma también el pulso de la práctica deportiva en las escuelas en esta temporada después de un año distinto en pandemia donde se produjo una bajada sustancial del número de matrículas con respecto a las cifras habituales. Según pudo avanzar la concejala Raquel del Puerto, el pasado año se matricularon en las escuelas deportivas un total de 1.640 niños, una cifra lejana a los 2.447 niños de hace dos años. La crisis del coronavirus es el gran motivo de este descenso que, pese a todo, se considera como «poco agresivo» teniendo en cuenta las circunstancias reales y las exigentes medidas restrictivas a las que se enfrentaron las escuelas deportivas en un año complicado.

Este año se han presentado 22 escuelas deportivas y destaca la ausencia de algunas modalidades. Una de ellas es el balonmano, que no tendrá escuela deportiva por segundo año consecutivo. Raquel del Puerto ha explicado que hubo un intento de reactivar este deporte que había tenido mucho peso en décadas anteriores, pero no ha sido posible. Tampoco hay disciplinas que son olímpicas como el ciclismo en ruta o la halterofilia. Una disciplina que sí es olímpica es el Brakedance y, aunque este año no habrá escuela para ello, sí hay una asociación que se ha interesado en abrir esta rama en el futuro en Almendralejo y ya está en conversaciones con el ayuntamiento para ver espacios.

Natación

Por otra parte, el programa de otoño-invierno de natación ya se encuentra en marcha y el proceso para apuntarse a los diferentes cursos de iniciación, mantenimiento o perfeccionamiento ya ha comenzado para la piscina climatizada. Habrá cursos por las mañanas y por las tardes en los tres niveles, además de cursos de natación para mujeres embarazas y acuagym.

Aquellos interesados en inscribirse han de hacerlo de forma online en la web municipal. El día 27 de septiembre se publicarán los alumnos admitidos y, seguidamente, habrá un plazo para abonar las cuotas. El pago debe realizarse de manera presencial en la oficina de la planta alta de la piscina climatizada, en el polideportivo municipal. Para cualquier duda han habilitado un teléfono al 696 108 880 y un correo electrónico a la dirección: ems.deportes@almendralejo.es.