Estrella Sánchez, de 33 años y natural de Los Santos de Maimona, es uno de los perfiles profesionales de la firma Lean Best, una empresa nacida hace 11 años para mejorar la productividad de las empresas, analizándolas en profundidad y planteándole estrategias para hacerla más eficiente. «El objetivo es descubrir la mejor versión de la empresa», dice Estrella. Un sueño para cualquier empresario.

Esta profesional, miembro de BNI Desafío Almendralejo, maneja a la perfección las técnicas Lean Manufacturing, un método originario de Japón que tiene en cuenta el potencial de las personas y se basa en indicadores para mejorar la productividad y reducir los costes operativos. Plantea qué porcentaje de acciones ejecuta una empresa sin tener un valor añadido. Según sus estudios, hasta un 90% de las acciones diarias de una empresa no tienen valor añadido. «Hablamos de procesos que causan sobre producción, tiempos de espera, movimientos no necesarias u operaciones mal realizadas. Esas acciones por las cuales nuestros clientes nunca van a pagar». Ahí está el trabajo de Lean Best, en detectar todas estas acciones y establecer un plan global para reducir costes operativos, hacer funcionar mejor la empresa y, lo más importante, ser más rentables.

Hay grandes y potentes clientes que han confiado en la metodología de Lean Best par reorganizarse de mejor manera. Hay casos como el Grupo Conesa, Ybarra, Apis, Delta, Iberitos, Indlab, Inquiba, la cooperativa Virgen de la Estrella o Bodegas López Morena, entre otros.

Explica Estrella que en Extremadura hay un nivel muy básico de adaptación de empresas a estas metodologías de trabajo innovadoras, «por lo que pensamos que hay mucho margen de mejora». Además, las administraciones están potenciando mucho estas nuevas técnicas y existen ayudas al 80 por ciento a fondo perdido para subvencionar estos procesos. Actualmente, hay una convocatoria abierta hasta el 29 de octubre.