La peña taurina Luis Reina ha organizado para el sábado 30 de octubre un desafío ganadero en la plaza de toros de Almendralejo en el que se lidiarán cinco reses de las ganaderías de Diego García de la Peña y Miguel Higuero. Se trata de un evento tradicional de la peña que reúne una gran afluencia de participantes, pero que tuvo que ser cancelado el año pasado por la crisis sanitaria del covid-19.

El desafío comienza en torno a las 16.30 horas con el tentadero en el que pueden participar socios y no socios de la peña. La convivencia para los socios cuesta ocho euros y para los no socios cuesta 15 euros. Los niños hasta 10 años no pagan y los jóvenes de entre 10 y 16 años pagan 5 euros. Desde la peña ruegan la inscripción previa en el teléfono 679 17 63 90 para poder controlar los aforos y el servicio de comidas, ya que después del tentadero habrá una cena en el mismo ruedo y estará animada con música en directo del coro rociero Puente Real.

Desde la peña Luis Reina están muy ilusionados con esta actividad. También están satisfechos de haber rebasado ya la barrera de los 300 socios. Manuel Sánchez, presidente de la peña, destaca la captación de muchos socios jóvenes en los últimos meses, «algo que siempre garantiza una buena salud para nuestro colectivo».