A falta de información, valoraciones y explicaciones, los jugadores del Extremadura toman este domingo la palabra para hablar en el Francisco de la Hera, donde el equipo se mide a partir de las 17.00 horas al Dux Internacional de Madrid. Quizá, el hecho de que haya fútbol esta tarde en Almendralejo es la mejor noticia para el aficionado. Y la única, ya que nadie ha explicado aún qué motivos les ha llevado a los jugadores a levantar la huelga que convocaron la pasada semana y jugar este encuentro.

Ha sido una semana muy volátil en Almendralejo. En apenas unos días se ha pasado de un no rotundo de la plantilla a jugar si el dinero no llegaba a sus cuentas corrientes a una marcha atrás motivada por la enésima promesa del club de que les pagarán de manera inmediata la próxima semana. Ahí ha entrado a mediar Javier González Calvo. La reunión del empresario almendralejense con la plantilla el pasado miércoles fue clave para que los jugadores le dieran un plazo más al club y hoy no hubiera un bochornoso capítulo de incomparecencia.

Así las cosas, lo del dinero será ya otro cantar la próxima semana. Ahora lo importante es el partido que hay por delante esta tarde y al que el Extremadura vuelve a llegar con muchos problemas por las bajas. Manuel Mosquera no puede contar con jugadores como Emmanuel, Dani Pérez, Elías o Sebas Coris que están lesionados, aunque éste último ya está entrenando con el grupo a la espera del alta médica. Villacañas también está con problemas y Fran Cruz parece descartado. La gran duda se cierne sobre Kike Márquez, que había sufrido un importante problema muscular hace dos semanas y, pese al descanso en Badajoz por acumulación de tarjetas, aún no se había recuperado al cien por cien esta semana. Alinearlo sería arriesgar, aunque tal y como está el panorama de bajas no sería algo descabellado.

Morcillo es la novedad en la lista de convocados tras cumplir sanción. Podría regresar al once inicial esta semana para acompañar a Saúl de central y dejar que Gato y Varela continúen en los laterales. Lolo González podría adelantar su posición y jugar en el centro del campo junto a Dani Toribio, sacrificando a Viera, que no aprovechó su gran oportunidad como titular la pasada semana en el Nuevo Vivero.

En la parte de arriba también puede haber cambios y Manuel está sopesando darle entrada como titular a Fran Sandaza en detrimento de Rubén Mesa, que tampoco está teniendo unas últimas apariciones acertadas.

En cualquier caso, no hay muchas variantes más en un equipo golpeado en lo psicológico y en lo físico, pero que en el verde se suele transformar para dar lo mejor de sí mismo, especialmente cuando está arropado por el público de Almendralejo.

El rival del Extremadura llega en el mejor momento de forma. El Dux ha sumado cinco de los últimos nueve puntos y fue capaz de ganar hace dos semanas en Barreiro al Celta B, uno de los filiales más peligrosos de España. Eso sí, pese a esta buena dinámica, el equipo madrileño va cuarto por la cola en puestos de descenso. Fuera de casa es un equipo que le puso las cosas muy difíciles al Badajoz en el Nuevo Vivero.

El principal peligro del Dux Internacional es el delantero Álvaro Martín, que se ha formado en las categorías inferiores del Real Madrid y que lleva tres goles en lo que va de temporada. También está en forma Rubén Ramos y con un olfato goleador despierto el veterano David Barral.

El Dux mantiene el bloque de la pasada temporada y a su entrenador, Alfredo Santaelena. Su cometido es tratar de mantenerse en una categoría a la que se agarró con uñas y dientes para clasificarse el año pasado.

EXTREMADURA: Casto; Gato, Saúl González, Morcillo, Varela, Lolo González, Dani Toribio, Pastrana, Vargas, Sergio Gil y Fran Sandaza.

DUX INTERNACIONAL: Yelco, Expósito, Álvar Herrero, MontoroReguera, Mancebo, Bonaldo, Rubén Ramos, Alejandro Zambrano, Álvaro Martín y David Barral.

ÁRBITRO: Abraham Domínguez Cervantes (Andalucía).

ESTADIO: Francisco de la Hera.

HORA: 17.00