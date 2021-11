Por segundo año consecutivo, la Hermandad de la Buena Muerte de Almendralejo, aprovechando los cambios de tendencia y las nuevas tecnologías, ha puesto en marcha una campaña solidaria de recogida de donativos que, a su vez, servirá después para la compra de alimentos y su donación a Cáritas. El formato utilizado es la plataforma Bizum, a través del código 01661. Fue un formato que la Hermandad de la Buena Muerte ya decidió utilizar el pasado año con motivo de la pandemia y la imposibilidad de hacer recogidas masivas de alimentos por tener que mantener la distancia personal. El formato tuvo mucho éxito y aceptación.

No obstante, para todas aquellas personas que no puedan o no sepan acceder al Bizum, la hermandad también pone a disposición un número de teléfono en el 924 04 50 08 donde se acuerda la mejor manera de poder hacer llegar los alimentos o donativos.

Este año, la campaña se saca a inicios de mes de noviembre, antes que en años anteriores. La idea es que esté operativa hasta el 31 de diciembre.

Gracias a estos donativos se podrán comprar alimentos para ser luego destinados a Cáritas Almendralejo, que a su vez realiza dos repartos mensuales entre las personas que pasan más necesidades.