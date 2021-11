El derribo de la antigua Fábrica de la Luz en la carretera de Badajoz para dar paso al desarrollo de una primera unidad de ejecución en la zona del Pío XII está dando qué hablar en la ciudad y generando reacciones, ya que muchos consideran que era un bien que había que proteger del patrimonio local, mientras otros piensan que es más importante desarrollar una zona degradada que ha sido la vergüenza de la ciudad en los últimos años.

La última reacción ha llegado por parte del Partido Popular de Almendralejo, que ha querido dejar claro que la antigua Fábrica de la Luz no pudo ser traspasada al ayuntamiento cuando gobernaba el equipo popular porque no estaba libre de cargas y gravámenes, un requisito que resultaba imprescindible para los juzgados.

El PP local ha querido salir al paso de las declaraciones del alcalde Ramírez en las que dijo tener cierta pena por el derribo, pero que la parcela no era de propiedad municipal. Los populares reconocen que el derribo se ha hecho acorde a la legalidad, pero dicen que resulta “raro que se demoliese un sábado y que después, ante las quejas ciudadanas, el alcalde mandase parar toda actividad en este sitio”.

Indican que el ayuntamiento concedió el permiso para la obra de demolición y que ningún técnico se opuso, por eso no entienden que luego se haya indicado que se pare la obra. Desde el PP señalan que el edificio se ofreció en su día gratis al ayuntamiento de Almendralejo y se notificó al juzgado y al administrador concursal que gestionaba la parcela de la empresa que estaba en concurso de acreedores y era propietaria. El juzgado dio conformidad a la operación, pero siempre que estuviera libre de cargas y gravámenes. Se advirtió entonces que la otra parte no podía cumplir porque había cargas y el ayuntamiento no podía hacerse cargo de ellas, por lo que no se pudo transferir el edificio al inventario municipal.

Entendían desde el Partido Popular en su momento que con la situación económica que atravesaba el consistorio no se podían hacer cargo de un edificio con cargas económicas. Por todo ello, a través de un comunicado, piden que nadie diga que el edificio no es del ayuntamiento por la gestión del anterior equipo de gobierno.