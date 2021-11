La médico intensivista almendralejense María Victoria Trasmonte, conocida por su gran proyecto ‘Acortando la distancia’ que impulsó desde el hospital 12 de Octubre para conectar a pacientes ingresados en UCI por covid-19 con sus familiares a través de dispositivos móviles en el momento más duro de la pandemia, estuvo en su localidad para impartir una charla donde precisamente contó las particularidades de ese proyecto y expuso varios relatos desgarradores sobre cómo han vivido los médicos y enfermeros ese tramo más duro de la pandemia.

Ante las preguntas de los asistentes por la preocupación del actual momento del coronavirus, Victoria se limitó a decir que «si algo hemos aprendido de todo esto es que aún no sabemos mucho del virus. Cada ola que hemos vivido ha sido diferente y preocupa ver a gran parte de Europa de nuevo en alarma. Sinceramente, no me atrevería a predecir nada con las experiencias que hemos vivido».

No obstante, como profesional si reconoce que con la vacunación han sido muchos los pacientes que han ingresado de coronavirus con menos gravedad en los contagios y, por supuesto muchos menos directamente a UCI. «En ese sentido, sí hemos notado que estamos más protegidos y eso nos lleva a pensar que difícilmente vamos a llegar a los niveles de gravedad e ingresos de la primera ola. Por las herramientas y dispositivos que tenemos hay más control, pero tenemos que ser muy cautos».