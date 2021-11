El partido político llamado Iniciativa Ciudadana por Almendralejo (ICALM) ha decidido tras una asamblea general de afiliados disolverse de manera definitiva al no poder hacer la política de oposición deseada por no tener representación en el ayuntamiento tras la celebración de las últimas elecciones municipales.

El partido, que fue fundado por el exconcejal socialista Fernando Bote, se quedó a tan sólo 21 votos del cinco por ciento mínimo que establece la Ley Electoral para haber entrado en el ayuntamiento con un concejal. «Llegamos a la conclusión de que no hemos podido cumplir nuestros objetivos, que no eran otros que trabajar por y para Almendralejo desde una opción política puramente local. El no haber obtenido representación en la corporación, sumado a un año y medio de pandemia y las limitaciones derivadas de las obligaciones profesionales de las personas que componemos ICALM, han mermado fuertemente las posibilidades de llevar nuestras propuestas al ayuntamiento y defenderlas», dice el comité ejecutivo en un comunicado.

Señalan que el objetivo «no es mantener unas siglas por puro tacticismo y estrategia política de cara a unas próximas elecciones» y han querido agradecer públicamente a los 771 ciudadanos que depositaron su voto en ICALM en las pasadas elecciones.