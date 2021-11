La situación de incertidumbre es máxima en el Extremadura, tanto en sus aficionados como en sus propios técnicos y jugadores. «No tengo ninguna información. Es verdad que me tiene informado el presidente, pero sólo cuando hay novedades. Y no he tenido novedades. Sé que están trabajando y buscando opciones, pero nada más». El mensaje de Manuel Mosquera, técnico del equipo, es desolador. Vacío de noticias y casi de esperanzas. Y en esa tesitura tiene que ir a jugar este fin de semana el Extremadura a Vigo para enfrentarse al Celta B.

Por si fuera poco, le crecen los enanos al equipo en la enfermería. Fran Sandaza, al que le había costado más de un mes coger el tono físico, se acaba de lesionar y podría estar, al menos, tres semanas fuera. Más de un mes lesionado podría estar Emmanuel, que acababa de regresar el pasado fin de semana. Además, Dani Pérez y Villacañas no están aún listos y se perderán también el partido en Barreiro. La única nota positiva es el regreso de Pastrana tras atravesar un proceso febril.

Otra baja confirmada, aunque ya de manera definitiva, es la de Viera. El futbolista africano del Extremadura se marcha del club en busca de nuevas oportunidades y ante la falta de pagos. Manuel le había dado confianza en las últimas semanas, pero el jugador ha cambiado de aires. Ante este panorama, el Extremadura no tendrá a más de 17 efectivas para viajar a Vigo.

Sobre el partido ante el Celta B, Manuel no se esconde: «ahora mismo somos un poco incógnita. Estamos intentando entrenar bien para defender la competición y llevar la bandera de la honestidad», dijo. Sabe que el Celta B es un rival peligroso y más ahora que viene de perder 5-0 en liga. «Son jugadores que están acostumbrados a regenerarse semana a semana. El Celta B trabaja muy bien todos los aspectos de la cantera y tienen muy buenos jugadores. Será un partido difícil», puntualiza.

Con respecto a los jugadores del filial, Manuel de momento sólo puede utilizar a Vargas y Musa, que son los únicos disponibles. Tendría que esperar al mercado invernal para poder inscribir a más jugadores del filial.

De otro lado, un jugador que quiere rescindir con el Extremadura UD es Jaguar, delantero africano que fue firmado a bombo y platillo antes del mercado de verano, pero que ni tan siquiera ha llegado a viajar hasta Almendralejo. Uno de esos fichajes que ni siquiera ha vestido de azulgrana.