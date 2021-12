La Comunidad de Labradores de Almendralejo ha declarado al secretario general de Desarrollo Rural, Manuel Mejías, interlocutor «no apto por su incapacidad» para dialogar y negociar las expropiaciones del proyecto regadío, después de una actuación «decepcionante». Los agricultores han pedido al presidente Guillermo Fernández Vara que actúe él mismo como interlocutor ya que consideran que él si tiene capacidad de decisión.

Desde la Comunidad de Labradores han reprochado la actitud del secretario Manuel Mejías ante las incómodas preguntas de los asistentes para despejar dudas sobre el precio de las expropiaciones y dicen que «decidió unilateralmente dar por concluido el encuentro y huyó sin más explicaciones».

En la organización de Tierra de Barros dicen que no es de recibo que después de varios encuentros no se les hayan proporcionado soluciones reales a los agricultores y consideran que no se pueden utilizar entidades profesionales para hacer propaganda política.