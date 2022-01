25 años de experiencia en el comercio internacional y un sinfín de trabajos y demostraciones en más de 50 países del mundo. A sus 53 años, Piedad Fernández ha encontrado un punto de paz y máxima motivación en Seul, Corea del Sur. Allí lleva algo más de un mes dedicada en cuerpo y alma a su nuevo proyecto como directora sommelier del restaurante de Javier Aranda en Corea, una experiencia gastronómica que aspira a lograr dos estrellas Michelín para el año 2022.

Toda historia comienza por una casualidad. O no. Lo cierto es que uno de los alumnos de la Escuela Internacional de Sommelier que dirige Piedad Fernández estaba trabajando en el restaurante Gaytan que el propio Javier tiene en Madrid con una estrella Michelín. De pronto, a Javier se le presenta la oportunidad de abrir uno de sus restaurantes en el corazón de Seúl, concretamente en el barrio de Gangnam, la zona más rica y prestigiosa de Corea del Sur. Una familia nativa, amantes de la gastronomía, quiere convertirse en referentes de la hostelería en Asia. Y piensan en Javier, un chef joven, de enorme proyección y cada vez con más calado internacional. Y a su vez, a través de esta recomendación y ninguna casualidad, llegan hasta Piedad Fernández. «Llevo toda mi vida viajando por el mundo por mi profesión y con la escuela estaba muy bien en España, pero esta oportunidad era distinta. Me fui a Madrid a conocer la cocina de Javier Aranda, su proyecto, sus inquietudes. Me encantó todo. Las condiciones eran muy buenas y no me lo pensé. Ha sido algo que ha llegado en un momento perfecto», confiesa.

El primer viaje hasta Corea ha sido junto al propio Javier Aranda y el metre. El nuevo restaurante cuenta ahora con obras en su interior y una minuciosa preparación para el nuevo año. Analizan todos los detalles en alimentación, entornos, tipos de gastronomía, clientes y el contexto de abrir esta nueva experiencia en Seúl. Piedad está encantada. «Aquí hay un consumo de vino tremendo. A todo el mundo le gusta salir a comer o cenar y siempre acompañado de vino. Me encantaría que esto lo viviéramos también en España. Allá por donde voy hay vinos de todo el mundo por todas partes. Es una pasada», reconoce.

Puente España-Corea

Para Piedad no es el primer proyecto internacional de hostelería profesional, «pero sí el primero que se inicia desde cero en un lugar tan especial». De momento, echa de menos que no haya más productos extremeños en Corea del Sur y apenas ha podido ver algunos vinos y cavas de La Finca la Pintada, que ya tienen hueco en su nuevo restaurante.

«El coreano es una persona que le gusta salir, divertirse, comer fuera de casa y compartirlo todo. Además, tiene un poder adquisitivo muy alto y vive muy bien. Ten en cuenta que una botella media que puede valer unos 5 euros en España aquí se puede ir a los 20 euros, por poner un ejemplo».

Una de sus intenciones será importar vinos de España hasta Corea del Sur. Incluso la familia coreana le ha ofrecido gestionar una empresa de importación para ellos. «Por mi experiencia, ya tengo hasta una selección detallada de vinos que tendrían cabida aquí. Y por supuesto, los extremeños están. Y no sólo vinos, también otros productos de calidad de nuestra gastronomía como jamón».

Corea del Sur ha encandilado a esta almendralejense que lleva toda una vida dedicada al sector del vino y que ostenta la presidencia de la asociación Mujeres Amantes del Vino en Extremadura. «En España, a los 53 años, parece que la vida profesional va acabando. En Corea no es así. Valoran mucho los conocimientos, el saber hacer, la experiencia vital. Dan mucho valor a estos detalles. Por eso me ha encantado el proyecto también». El hándicap del covid también es menor, «ya que aquí nadie se queja de las restricciones. Tienen una educación ejemplar».

De Almendralejo al corazón de Corea del Sur. Brindemos porque le vaya bien.