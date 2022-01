Las tradicionales fiestas de Las Candelas que se celebrada cada 1 de febrero en Almendralejo y que es una de las dos fiestas de interés turístico regional que tiene la localidad vuelven a cancelarse por segundo año consecutivo como consecuencia de la actual situación sanitaria por la pandemia del coronavirus. Así lo ha confirmado la concejala de Festejos del ayuntamiento, Tamara Rodríguez, que ha explicado los motivos y la solución de emitir vía streaming una candela oficial como símbolo para no perder la fiesta de manera completa.

Desde el ayuntamiento se preguntó a la consejería de Educación si se podían organizar candelas en los centros educativos durante el 1 de febrero. La Junta de Extremadura no lo vio recomendable y siguiendo estas directrices, desde el consistorio se hizo saber a colegios, guarderías e institutos. De la misma manera, Tamara entiende que si no hay candelas en los centros educativos no tiene sentido que las hubiera en otros lugares como bares, restaurantes o las hogueras organizadas por las distintas asociaciones, «ya que toda esa gente que no podría ir a ver las candelas a los colegios se irían a estos lugares, por lo que multiplicamos el efecto de aglomeración que es lo que precisamente se quiere evitar».

Es el segundo año que se cancelan Las Candelas por el mismo motivo. Se hará lo mismo que el año pasado, es decir, realizar un encendido simbólico de la candela oficial en la plaza de toros pero sin público. Se podrá ver en los perfiles oficiales del ayuntamiento y el encendido lo harán los chicos de la agrupación folclórica Tierra de Barros, como manda la tradición.

Desde el ayuntamiento han comunicado a los colegios que si algunos centros quieren mantener la elaboración de pantarujas o actividades, pueden hacerlo, pero no habrá candelas. Eso sí, les han transmitido que podría organizarse la actividad, u otra similar, en fechas más avanzadas si las condiciones sanitarias fueran a mejor.

Lo que sí se mantendrán serán otras actividades paralelas como cuentacuentos con aforos limitados o talleres de folclore para intentar mantener viva la llama de esta tradición.