La formación política Vox Almendralejo ha emitido un comunicado mostrándose en contra de la suspensión de la fiesta de Las Candelas decretada por el equipo de gobierno municipal, que se apoyó en una recomendación realizada por la consejería de Educación de evitar aglomeraciones en las candelas que organizan los centros educativos.

En su escrito, Vox señala que “el equipo de gobierno no puede seguir refugiándose en imposiciones de otras administraciones que bajo sus recomendaciones no permiten que actos al aire libre como éste se puedan realizar. El hecho de que los colegios no puedan llevar a cabo sus candelas no es óbice para que el resto de la sociedad de Almendralejo no pueda salir a la calle”. Además, considera que esta decisión “deja de nuevo en la estacada a muchos empresarios de la hostelería que ven como una vez más es el ocio el único sacrificado en estos casos”.

Vox Almendralejo ha pedido al equipo de gobierno que reconsidere su postura y vele por el desarrollo de las Candelas con las indicaciones sanitarias adecuadas.