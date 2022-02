El radar controlado por la Policía Local de Almendralejo interpuso 1.080 denuncias dentro de los 58 controles realizados durante el año 2021. Así se desprende de los datos de la memoria anual que ha publicado la propia Policía Local y a los que ha tenido acceso este periódico.

Según el informe, la amplia mayoría de conductores infringieron la normativa de circulación, pero no sobrepasaron los 70 kilómetros por hora. En total, 844 vehículos. El resto fueron denunciados por superar esa velocidad, habiendo dos casos puntuales que fueron denunciados por superar los 100 kilómetros por hora en vías urbanas. El radar suele colocarse en la carretera de Badajoz o a lo largo de toda la antigua carretera de Sevilla, aunque puntualmente también ha sido utilizado en calles del barrio de San José.

Según los datos analizados, la mayoría de denuncias son de turismos, mientras que hay tres autobuses que sobrepasaron la velocidad. El 50 por ciento de denuncias son de turismos matriculados en Almendralejo, mientras que la otra mitad son de fuera.

Número de denuncias emitidas por la Policía Local de Almendralejo

Con respecto al número de denuncias emitidas por la Policía Local en 2021 sobre infracciones de tráfico se contabilizan 4.269, un 30 por ciento más que en el año anterior, aunque hay que tener en cuenta que 2020 estuvo marcado por la pandemia, como informó el concejal Juan Arias.

En cuanto a localizaciones, la mayoría de estas denuncias se ha concentrado en la avenida de la Paz, donde se cuenta con el apoyo de las cámaras de videovigilancia. Ha habido 1.047 denuncias en esta zona. Le siguen las zonas de carretera de Badajoz (536) y avenida Juan Carlos Rodríguez Ibarra (487), especialmente zonas de radar móvil. También hay bastantes denuncias en el barrio de San José, donde la policía concentra sus esfuerzos de vigilancia.

El total de atestados levantados por accidentes de tráfico ha sido de 302 en el año 2021. 291 de los han sido archivados por ser leves y no contener delitos punibles, mientras que once se remitieron al juzgado. Hubo 47 víctimas, once graves y 36 de carácter leve. 26 fueron españoles y 21 de otras nacionalidades (12 rumanos, 7 marroquíes y 2 portugueses).

Asimismo, de los 302 atestados, 238 fueron de accidentes que sólo revistieron daños materiales. Hubo 26 accidentes con daños sobre el patrimonio municipal y 27 delitos por conducir bajo los efectos del alcohol. Se han contabilizado 15 atropellos y 12 personas detenidas por no disponer del permiso de circulación.