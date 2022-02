La obra para la rehabilitación y remodelación integral del edificio del antiguo Mercado de la Plaza de Abastos de Almendralejo se sigue retrasando en su inicio. El concejal de Obras, Antolín Trigo, ha anunciado que la empresa constructora a la que fueron adjudicadas las obras, formada por la unión de empresas ACSA y Sendin, que aceptó en su momento hacer un proyecto modificado, ha pedido ahora una revisión de precios que, según Trigo, por normativa podría solicitar.

Este hecho está provocando la demora en el inicio de las obras, que hace unos meses se dijo que sería en septiembre de 2021. Las empresas adjudicatarias del proyecto argumentan que los precios de los materiales han subido y por ello solicitan una revisión del montante global del costo de la actuación. Ahora se están acelerando esas reuniones para dictaminar un precio definitivo.

No hay fecha para el inicio de obras, aunque Trigo espera que estas reuniones no se alarguen y todo se resuelva pronto.

Debate

No obstante, esta noticia ha hecho reaccionar al Partido Popular de Almendralejo, que pone en duda si la empresa puede solicitar o no esa revisión de precios. Y es que según estipula la cláusula vigésimo segunda del pliego de cláusulas administrativas del contrato de reforma, no procedería en dicho contrato esa revisión de precios.

El PP ha remitido un escrito al alcalde Ramírez para solicitarle información sobre el proyecto de ejecución, documentos de solicitud de modificación del importe de adjudicación, así como las actas de las reuniones mantenidas con la empresa adjudicataria en las que se hayan tratado cuestiones técnico económicas relativas al contrato.

Según explican desde la oposición, para que exista una revisión de precios en este contrato debería haberse ejecutado, al menos, el 20 por ciento del importe de dicho contrato y, de momento, la obra no ha empezado.

Hay que recordar que se trata de la actuación de mayor cuantía incluida en los proyectos de fondos europeos con un presupuesto de 2,4 millones de euros para darle al edificio un uso social y comercial. Está contemplada la vuelta de los industriales que ahora operan en el mercado municipal Las Mercedes con 16 puestos para que puedan regresar al edificio renovado. También habrá tres locales comerciales, dos cantinas, aseos, una oficina, un almacén y una sala técnica. La planta alta tendrá un uso cultural y estará distribuida en seis despachos y cuatro aulas compartidas.