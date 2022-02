Desde la Plataforma de Padres 'No al Cierre del Ortega' han vuelto a denunciar que siguen produciéndose problemas en el nuevo centro del colegio Ortega y Gasset, recién inaugurado el pasado mes de enero.

Según un escrito trasladado por la Plataforma, "desde que se trasladara a los más de 400 alumnos y alumnas del Colegio Ortega y Gasset de Almendralejo desde su anterior ubicación, en el centro de la ciudad, hasta el nuevo edificio situado a más de tres kilómetros, raro es el día en el que no hay problemas".

Argumentan que la mayoría de estos problemas se producen con el servicio de autobús y señalan que hay niños sin cinturón y otros que son bajados en paradas que no corresponden.

Además, este lunes se ha producido un accidente leve donde un niño ha sido golpeado por un vehículo al bajarse del autocar por el lugar que no era, según ha denunciado este mismo lunes la Plataforma indicada. Según los testigos, el vehículo "ha frenado al ver al niño pero ha llegado a impactar con éste. Por suerte el conductor iba muy despacio y el niño se ha levantado sin quejarse de daños", apuntan.

Otra reivindicación son los ruidos, aceras cortadas y maquinaria de obra. Las conversaciones a la entrada del colegio se repiten. "No hay derecho, tenían que haber esperado al verano. O a que estuviera acabado el colegio".

"Desde la Plataforma ya no tenemos esperanza alguna en que se nos escuche y que se hagan las cosas un poco bien. Se está demostrando día a día que teníamos razón y que este traslado no debería haberse hecho. Y una vez forzado el traslado habría que haberlo realizado este verano. Sólo esperamos que no pase una desgracia mayor, pero por desgracia se dan todos los factores para que así sea" concluye este padre dicen desde la Plataforma.