El Partido Popular de Almendralejo, por medio de su presidente José García Lobato, ha realizado una rueda de prensa para denunciar el incumplimiento de los acuerdos alcanzados con el actual equipo de gobierno que fueron motivo para que el PP local accediera en su momento a firmar el pacto para que se aprobaran los Presupuestos Municipales de 2021.

Entre esos acuerdos, el PP local pidió que se urbanizara la calle Paredes Guillén, "que no era una gran obra, pero que no se ha hecho nada", dice Lobato.

Tampoco se ha realizado el quiosco del parque de Santa Clara. Lobato indica que, aprovechando la remodelación que ha habido de los juegos infantiles, se podría haber hecho ese quiosco para dar servicio, pero no se ha hecho.

También han recordado que no se ha hecho el nuevo vial para conectar el polígono industrial Tierra de Barros con la carretera EX300 (carretera de Badajoz), ni la adecuación de la pista de atletismo del campo Ito en el polideportivo ni las cubriciones de las pistas deportivas que están, una en la zona del Cenatic, y la otra entre los dos pabellones del polideportivo.

Respuestas

Raquel del Puerto, portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almendralejo, ha querido dar algunas respuestas y dice que le sorprende que el PP no haga estas preguntas en comisiones y plenos y aproveche ruedas de prensa para denunciarlo.

Reconoce que hay algunos proyectos que no se han hecho, "pero eso no indica que no se vayan a realizar y que puedan incluirse en los presupuestos de 2022". En este sentido hace referencia al proyecto de la calle Paredes Guillén o al vial que conecta el polígono industrial.

Sobre el quiosco del parque de Santa Clara argumenta que no se ha hecho porque había dudas sobre su ubicación real y si sería necesario uno de grandes dimensiones o más pequeñas. Y que se estudiará, al igual que con las cubriciones de las pistas deportivas.