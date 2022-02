Padecer un problema dermatológico crónico puede ocurrirle a cualquier persona. La típica psoriasis u otras patologías como la rosácea o la dermatitis seborreica, en ocasiones, no tienen una cura definitiva, pero si tratamientos para llevarlas de la mejor manera y mejorar mucho la calidad de vida del paciente.

Ana Ruiz de Angulo, gerente de Ranva Clinic, una clínica médico estética de referencia en Badajoz, asegura que son muchos los pacientes que han mejorado su vida con determinados tratamientos. Ante situaciones así, el dermatólogo informa del problema y sólo puede recomendar medicamentos ante los brotes. Pero las patologías pueden llegar a ser dolorosas y muy incómodas. Incluso, a nivel estético, bastante desagradables.

El caso de psoriasis es un ejemplo común. Provoca picores tremendos en determinadas zonas y, si no se trata, puede convertirse en un problema social y estético para la persona. “Analizamos personalizadamente cada caso y los pacientes notan menos picor y un aspecto menos desagradable de la piel”.

En problemas de dermatitis seborreica cuando hay alopecia es recomendable atajarlo con tiempo. “Hay una falsa creencia de que un exceso de grasa debe hacerte llevar a no lavarte tanto la cabeza. Y no es así”, aclara Ana, que recomienda ponerse en manos de profesionales para que esa dermatitis no irrete aun más el cuero cabelludo y provoque una caída mayor.

Ranva Clinic es una clínica situada en la Plaza de Conquistadores (seis) de Badajoz, junto a la puerta lateral del Corte Inglés, y tiene décadas de experiencia en estética y salud.