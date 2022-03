Es tendencia y, desde luego, no está reñido con la salud querer verse mejor delante del espejo. Potencia nuestra autoestima y nos hace sentir bien. Y, desde luego, hay soluciones para ello que muchos ni imaginarían. Desde Ranva Clinic, una clínica médico estética de referencia en Badajoz (Plaza de Conquistadores, 16), aportan soluciones con los inyectables faciales y corporales, que no dejan de ser sustancias inyectadas para lograr efectos como aumentos de volumen, tensionar pieles flácidas y darle imagen al cuerpo.

Para soluciones faciales se suele trabajar con toxina botulínica “y siempre con productos reabsorbibles por el organismo”, explica Ana Ruiz de Angulo, gerente de Ranva Clinic. Hace años se trabajaba con ciertas siliconas de difícil eliminación a posteriori que exigían cirugías, pero hoy la salud prima en el organismo. Redefinir labios superiores, mejillas, atenuar arrugas en la frente, mejorar la forma del caballete de la nariz… siempre se pueden cubrir esos espacios que no gustan. También se mejora la mirada “y podemos hacerla más amplia” mejorando la caída de los párpados o de las cejas, “que suele ocurrir con los años”.

Un tratamiento común es la reducción de un bruxismo severo, es decir, alguien que comúnmente aprieta las mandíbulas. Se le puede relajar ese músculo para evitar este problema.

Ana Ruiz deja claro que las soluciones son limitadas en el tiempo. “Dependiendo de la persona y, sobre todo, su metabolismo los métodos pueden ser más duraderos”. Lo que si tiene claro es que “no porque dure un tiempo el producto no es bueno. Eso es una equivocación. Hoy día, prácticamente todas las clínicas trabajan con productos de mucha calidad”.

Cuerpo

Es común escuchar a personas que se realizan una mesoterapia corporal para eliminar zonas de grasas acumuladas para celulitis o ese pequeño michelín que no gusta. “En Ranva Clinic damos un paso más. Además de mesoterapia, disponemos de carboxiterapia, que es inyectar CO2 con un poder alto para disolver células de grasa”.

Otra técnica es la hidroxiapatita cálcica que ofrece tensión a la piel en determinadas zonas evitando el efecto de flacidez. “Se pueden hacer muchas cosas que la gente ni imagina”. Ana pone de ejemplo esa mujer deportista que no tiene ni gota de grasa en su cuerpo pero que, tras pasar por varios embarazos, no recupera su mejor aspecto en la zona del abdomen. “Claro que se puede reponer. Y los resultados son fantásticos con tratamientos que pueden ser de un año. Hay una creencia equivocada de que la piel mejora con con el ejercicio. Y no, podemos perder grasa o tonificar músculos, pero la piel se trata aparte”.

Brazos, piernas, abdomen, glúteos… cualquier zona del cuerpo se puede mejorar. En Ranva Clinic realizan el estudio de las necesidades, de las soluciones, eligen la mejor adaptada a cada cuerpo y establecen un protocolo cerrado de actuación con presupuesto cuadrado. Porque mejorar tu imagen, no está reñido con la salud.