Fue de todo menos fácil poner una librería en una barriada de Almendralejo en el año 1990. Así lo recuerda Antonia Lázaro, una mujer decidida, valiente, profesional y, por encima de todo, enamorada de los libros. Quizá esto último fue lo que le empujó a ser librera en aquellos inicios de los 90 donde pedir un crédito para una mujer era una odisea. «Si ibas al banco a pedir un crédito era aconsejable ir acompañado de tu marido para que te hicieran caso. Igual ocurría con las editoriales, donde muchas no te recibían por ser mujer». Afortunadamente, eso ha cambiado en pleno 2022 y ahora Toni Lázaro puede presumir de seguir teniendo en pie la Librería San Francisco, un punto de referencia literario en Almendralejo que además reconoce la trayectoria de esta mujer cosecha de 1956 que acaba de ser designada ‘Mujer Empresaria’ de su ciudad por el consejo local de la mujer.

De pequeña debió de ser «una niña rara» dice Toni entre risas, ya que en su casa nadie leía libros y ella los devoraba. Tenía una enfermiza pasión por la lectura y por cada peseta que su tío le regalaba, Toni la cambiaba por sobres para leer.

Su entorno le apoyó hace tres décadas para instalar la librería y fue el momento en el que Toni comenzó a escalar su sueño. No dudó en marcharse a grandes capitales como Madrid o Barcelona para que, a base de insistencia, las editoriales le abrieran las puertas y comenzara a llenar de grandes novedades literarias sus estanterías. Esa pasión le ha permitido conocer a un amplio elenco de literarios y profesionales de editoriales de España y medio mundo o haber compartido mesa y mantel con Almudena Grande o Vargas Llosa, por poner unos ejemplos. «Para mí ha sido un camino maravilloso que ha compensado con creces todo lo que padecía a la hora de montar el negocio desde cero».

Comprometida

Casada y madre de tres hijos, comparte ese matrimonio con el de la lectura y, por supuesto, con un alto compromiso con la sociedad almendralejense. Su pasión le ha hecho convertir esta librería en un punto de referencia de amantes de la lectura que van a pedir consejos y debatir sobre libros. Toni es integrante además de la Coordinadora Empresarial de Almendralejo (Ceal) y una firme defensora de que los empresarios «hemos de estar unidos y bajo el paraguas de asociaciones, si no es así no somos nadie», reflexiona.

Sabe que su negocio ha experimentado grandes cambios. Mantuvo una crisis en 2008, y curiosamente con la pandemia, «hay mucha gente que ha vuelto a retomar la lectura. Creo que leer le ha valido de mucho a la gente durante el confinamiento». La Librería San Francisco no cerró en este momento tan difícil «y creo que volvimos a ver de nuevo florecer a le lectura».

No obstante, tampoco es ajena a la vorágine de las grandes plataformas tecnológicas o al gigante de Amazon, que tanta cuota de mercado ha quitado a negocios como el de los libreros. «Lo curioso es que la gente no se da cuenta de que el precio de los libros está protegido por Ley. En Amazon los libros no son más baratos. Los puedes comprar desde el sofá, pero también lo puedes hacer así en las librerías de cualquier ciudad».

Ella ha trazado el camino de ser empresaria de tiempos complejos a unos más accesibles. «Le diría lo mismo a una mujer de hoy. Que si tiene un sueño, nunca lo abandone. Que puede salir bien o mal, pero que hay que subirse a ese tren e intentarlo». Toni es un ejemplo. Hoy le llega, de su tierra y de su gente, un merecido reconocimiento.