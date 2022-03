Un cuarteto de jóvenes arquitectos que pertenecen la empresa Monochrome Estudio, con sedes en Málaga y Madrid, ha presentado en Almendralejo un boceto de proyecto de cómo podrían rehabilitarse un de las zonas más degradadas de la ciudad como son los famosos Pisos del Marqués, en la barriada de San José.

Este equipo de arquitectos ha ganado el concurso europeo de ideas urbanas y arquitectónicas ‘Europan 16 Ciudades Vivas’, en el que Almendralejo se presentó junto a otras seis ciudades españolas. El proyecto contempla la rehabilitación de las 160 viviendas que hay distribuidas en 18 bloques, con más de 50 años, que se encuentran muy deteriorados, con problemas de degradación y accesibilidad, y donde reside una gran cantidad de temporeros.

El alcalde José María Ramírez y el director general de Arquitectura de la Junta de Extremadura, Alfonso Gómez Goñi, conocieron de primera mano este proyecto. El alcalde quiso aclarar que el hecho de tener un proyecto no significa que vaya a ejecutarse a corto plazo, pues esto sólo obedece a un concurso de ideas. «Supone un paso inicial para el futuro, pero no quiero frustrar expectativas ni darlas falsas. La culminación de este proyecto depende de muchos factores. La intención del Ayuntamiento y de la Junta de Extremadura es que no se quede en papel mojado.

Proyecto

Sergio Sañudo y Daniel Cueto fueron los encargados de mostrar algunas ideas del plan modelado y que recibe el nombre de ‘Almendralejo, temporalidad habitable’. Aseguran que es un plan enfocado en «generar arraigo y v ida en el barrio», evitando la residencia temporal de los residentes y, sobre todo, mejorando la convivencia entre ellos.

Así, Daniel ha explicado que el proyecto plantea el reciclaje de parte de lo existente, conservando la estructura, pero haciendo determinadas actuaciones como unificando los patios inferiores para potenciar la convivencia entre vecinos y el resto de la ciudad.

El proyecto también plantea la rehabilitación de las fachadas y la accesibilidad mejorando la eficiencia energética. Y otros servicios, como la instalación de comercios para generar mayor actividad en la zona.

Estos arquitectos ya visitaron el pasado año la zona para conocer mejor de primera mano dónde iban a actuar. Consideran que será clave una mesa de negociación con Ayuntamiento, Junta, asociación de vecinos, bancos y temporeros para empezar a unificar ideas.