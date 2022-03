Hay una creencia casi preestablecida que nos lleva a pensar de que las clínicas de estética están plagadas de mujeres. Hasta que hay un concepto innovador que cambia la tendencia como el que propone Ranva Clinic, que más que una clínica se presenta como un centro médico «porque para nosotros la salud está por encima de la estética», comenta Ana Ruiz de Angulo, gerente de esta firma situada en Badajoz, justo en la Plaza de Conquistadores (al lado del Corte Inglés).

Y es que en Ranva Clinic casi el 80% de sus pacientes son hombres. «Trabajamos con protocolos propios y personalizados, basados en nuestros años de experiencia. Aquí no valen bonos. Hay un asesoramiento previo al paciente, soluciones personalizadas y un tratamiento cerrado de inicio a fin con presupuestos cerrados y soluciones reales», explicana Ana. «Y si en el plazo de tiempo no se consigue el resultado esperado y es necesario alargar el tratamiento, no habrá coste alguno para el paciente», puntualiza.

Desde Ranva Clinic han explicado a los compañeros de BNI Desafío que en España no hay un centro médico de estética que trabaje con estos conceptos. Un ejemplo. El protocolo para los injertos capilares es propio y personalizado en Ranva «y lo tenemos patentado». De hecho, hay tratamientos que pasados los primeros 15 días ya comienzan a dar resultados visibles, algo que no es habitual en otras clínicas.

Ana Ruiz también ha detallado que ofrecen soluciones para todo tipo de tratamientos corporales, faciales, urológicos o capilares, entre otros. También trabajan en programas de pérdida de peso, «pero recordamos que siempre con la salud por encima de la estética».

Y la pregunta del millón:¿importa más a los hombres que a los mujeres? ¿Están cambiando las tendencias? Ana tiene claro que «la imagen hoy día resulta fundamental y mejorarla puede ser un impulso fundamental para la autoestima de cualquier persona, ya sea a nivel personal como profesional. Y los hombres también están viendo que esto le ayuda en sus trabajos».

Varios miembros de BNI Desafío que ya han probado el centro médico de Ranva Clinic ofrecieron su alto grado de satisfacción tanto por los tratamientos recibidos como por el trato. Incluso hay pacientes de Almería que acuden cada sábado hasta Badajoz para proseguir un tratamiento capilar. Lo están revolucionando y de ahí que el éxito no venga por casualidad.