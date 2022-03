El martes 29 de marzo, a las 18.30 horas en Bodegas Paiva de Almendralejo, Teresa Serdio, abogada y responsable del despacho MD Abogados, con sede en Mérida, ofrecerá junto al especialista Francesc Rafanell una charla informativa sobre el cártel de los coches, un procedimiento por el que un ciudadano que compró su vehículo entre los años 2006 y 2013 podría recuperar parte del dinero al verse involucrado en un proceso irregular de precios. La recuperación puede llegar incluso al 20% del precio del coche, «aunque ya no lo tengas, lo hayas vendido o incluso si era de renting, leasing o de flota», advierte Teresa.

Es fundamental que los posibles afectados tengan la factura de compra del coche o, en su defecto, la trasferencia de pago o el préstamo solicitado. «Hay quienes van a los concesionarios a pedir documentación y no están facilitando mucho las cosas. Tenemos clientes a los que, directamente, les han dicho que esto no les va a afectar. Y luego no es así», aclara esta abogada que pretende reunir a muchos afectados para hacer una reclamación que reduzca costes.

Desde MD Abogados cuentan con la colaboración de la Asociación Acoreo, una asociación de consumidores de ámbito nacional. «En la charla queremos ofrecer todo lo que debe hacer un posible afectado para recupera su dinero. Lo vamos a poner muy sencillo. Y no es más que recuperar un dinero que les pertenece. Ya ocurrió con el cártel de camiones y se están recuperando muchas cantidades».