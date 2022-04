Reservan 50.000 euros para obras extras en los colegios de Almendralejo

El concejal de Educación del Ayuntamiento de Almendralejo, Manuel Álvarez, ha informado que se ha incluido una partida extra de 50.000 euros en los presupuestos municipales que irá destinada a solventar diferentes obras de mantenimiento en los centros educativos de la ciudad. Álvarez ha detallado que este dinero no se invertirá para los trabajos de mantenimiento habituales que ya se cubrían con operarios del parque de obras y que eran más frecuentes durante los periodos del verano, cuando no hay clases en los centros. Este dinero se enfoca más para poder intervenir en algunas actuaciones que los centros demandan y que van más allá de un simple mantenimiento, pero no obedece a obra de nueva creación, ya que esto último es competencia de la Junta de Extremadura.

Un ejemplo de obra que se sufragará con esta nueva partida es el acondicionamiento de la vivienda del conserje del colegio San Roque, que tenía la casa dentro del propio centro fruto de un histórico acuerdo pasado y que ahora con su jubilación queda libre, por lo se podrá usar ese espacio para nuevas actividades del colegio. De hecho, se pretende integrar espacios para la zona de la biblioteca o el salón de actos. Más inversiones De otro lado, Álvarez también ha informado que este año se dispone de una partida de 10.000 euros en el presupuesto municipal que va destinada a proyectos en los colegios. Normalmente es para asociaciones de padres o colectivos externos que quieran llevar a cabo proyectos en centros educativos. En tiempo de pandemia, no hubo propuestas, pero ahora se ha vuelto a introducir porque hay planes que serán presentados de forma inmediata. También se ha vuelto a reservar la partida de 5.000 euros para ayudas al estudio de ámbito universitario y de posgrado, aunque en este sentido el concejal ha admitido que han de promover algún sistema para que la participación en estas ayudas sea mayor que en años anteriores. Por otra parte, la Universidad de Mayores, que nunca antes había tenido partida en el presupuesto para Educación, contará este año con una partida pequeña de unos 2.000 euros que irá principalmente para sufragar gastos habituales y de mantenimiento como la calefacción, teniendo en cuenta que cada vez son más los que se apuntan a esta modalidad de estudios. También se ha integrado la compra de pellet para calefacción en el nuevo colegio Ortega y Gasset, lo que supone un ahorro económico sustancial, además de una mayor sostenibilidad