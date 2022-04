El Ayuntamiento de Almendralejo, por medio de la concejala Macarena Domínguez, ha anunciado que está previsto la construcción de 24 nuevas viviendas sociales en Almendralejo que se ubicarán en una parcela de la calle Clara Campoamor, justo enfrente del edificio del Cenatic y la estación de ferrocarril. Esta edificación se hará con cargo a Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por lo que están pendientes aún de recibir los fondos por parte de la Junta de Extremadura y el Gobierno Central. Desde hace tiempo, tanto la concejala como el alcalde habían advertido la necesidad de contar con más viviendas de tipo social en la localidad.

No será el único gran proyecto para este año en materia de vivienda, ya que también se ha dado a conocer otro programa para la construcción de viviendas en alquiler, pero que sean promovidas por promotores privados gracias a un proyecto que se financiaría con fondos europeos Next Generation. El proyecto implica que se podría subvencionar con hasta 50.000 euros la creación de una vivienda en suelo público que cedería el ayuntamiento. No serían viviendas de tipo oficial y deberían ser destinadas al alquiler para los próximos 50 años. El consistorio pone el suelo y Junta y Gobierno Central colaboran con subvenciones a los promotores.

“Nos ha parecido interesante este programa porque hemos detectado que en Almendralejo hay pocas viviendas en alquiler ofertadas en las agencias inmobiliarias”, comenta la concejala.