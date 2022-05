Es muy común ponernos especialmente nervioso cuando nos miramos al espejo y notamos que ha habido una pérdida de densidad y volumen del cabello. Pasa, muy frecuentemente, en personas adultas que avanzan en edad y que vuelven loco a su médico de cabecera con pruebas para buscar el por qué de esa situación o si, realmente, está sufriendo una pérdida agresiva de pelo.

Ana Ruiz de Angulo, gerente de Ranva Clinic, clínica médico estética de referencia en Extremadura, tiene claro que lo primero que hay que hacer es no perder la compostura y ponerse en manos de profesionales. “Es común en estas fechas de primavera, al igual que en otoño, que acudan a nuestras instalaciones mujeres de una franja comprendida entre los 55 y 65 años, con procesos de menopausia o premenopausia, y hablando de abundantes caídas del cabello. Se notan cómo hay una pérdida considerable de la masa capilar y, en muchas ocasiones, comienzan a tomar vitaminas sin control”, explica Ana. “Lo primero que solemos hacer es un test en la zona de arriba del cabello y, la mayoría de veces, vemos que no existe una crisis de caída del cabello. Y aquí está la cuestión”.

Explica Ana que el paso del tiempo actúa igual para todas las partes del cuerpo y que cuando se avanza de edad se pierde habitualmente masa capilar. “El problema es que no gusta y nos ponemos nerviosos”. Cuenta que se puede remediar y, además, las soluciones son relativamente “sencillas” cuando no son casos de crisis de caída, que suelen ser comunes.

“Si no tenemos problemas, no nos lo podemos inventar. Se activan protocolos cortos para que ese cabello adquiera volumen y la gente quede satisfecha, pero sobre todo tranquila, ya que el hecho de entrar en una crisis activada por la caída del pelo no es lo recomendable cuando no existe el problema”. Y es que Ana también subraya que hay mujeres que tienen pelo en sus cabellos que ya se cayó en tiempo, pero que quizá tarda en desprenderse, por lo que a veces se acumula en caída.

Tratamiento

Para atajar este hecho se refuerzan las pautas de lavado en casa con compuestos indicados y suele precisarse algunas sesiones individualizadas en clínica, pero muy pocas sesiones porque el cabello reacciona rápido.

También hay que mostrar interés en una buena alimentación. “Pensad que el folículo necesita oxígeno y nutrientes. Y mientras más y mejor nos alimentemos, mejor será la calidad del pelo”.

