El radar fijo que está situado en la Avenida Juan Carlos Rodríguez Ibarra (antigua carretera de Sevilla), a la altura de la Estación Enológica, aún no está funcionando. Pese a que fue instalado hace tres meses, todavía no ha sido homologado por el Ministerio y, por lo tanto, no puede empezar a funcionar. Lo ha confirmado el concejal de Tráfico, Juan Arias.

De momento, no hay noticias sobre cuándo se hará dicha homologación. Muchos vehículos frenan habitualmente a la altura del radar pensando que el mismo ya está efectuando multas e infracciones, pero la realidad es que, a fecha de hoy, aún no funciona.