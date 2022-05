La vigilancia en el campo ha aumentado en las últimas semanas tras detectarse el incremento de robos en fincas agrícolas dentro del término municipal de Almendralejo y también en localidades de alrededores. De hecho, este tema fue tratado en profundidad en el Foro Agrario celebrado a inicios de la presente semana. En el mismo, se hizo saber que se ha aumentado a cuatro patrullas del Grupo Roca de la Guardia Civil para vigilar el campo en Almendralejo. A ellos se le une los tres agentes de la Guardería Rural que ahora mismo se encuentran trabajando.

Los agricultores han pedido una mayor vigilancia y la posibilidad de que se puedan interponer denuncias también en horario de tarde, y no sólo por las mañanas. También han reclamado, en algunos casos, seguridad privada, pero esto es algo que no puede hacer el Ayuntamiento de Almendralejo porque no forma parte de su competencia.

El Foro Agrario giró en su totalidad sobre este tema. Desde el Partido Popular han emitido un comunicado donde ponen de manifiesto la enorme preocupación que por este tema tienen las asociaciones agrarias, ya que estos robos implican importantes daños a las casetas de riego y naves de aperos, robo de gasoil y de herramientas varias.