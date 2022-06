La candidatura de Extremadura y Valencia para defender sus cavas sale adelante

Será oficial en unos días, pero según ha podido saber el Periódico Extremadura, la candidatura conjunta de los cavistas de la Comunidad Valenciana (Requena) y Extremadura (Almendralejo) ya está presentada y aceptada para participar en el proceso electoral para la renovación de los órganos de Gobierno del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cava, cuyas votaciones están programadas para el 6 de julio de este año. Esto quiere decir que, por primera vez, ambas comunidades aspiran a entrar en el Consejo Regulador con voz y participación, y no simplemente como meros observadores, tal y como ahora figuraban ambos territorios a través de Junta de Extremadura y Generalitat Valenciana.

El pasado mes de marzo fue Asaja en Extremadura junto a la Comunidad de Labradores de Almendralejo los que avanzaron que Extremadura presentaría esta candidatura y abrieron la puerta a los productores de Valencia para aunar apoyos y poder tener representación. Saben que ir por separado a estas elecciones sería perder el tiempo, ya que resultaría casi imposible salir elegidos. Ya lo será difícil con una candidatura conjunta, pero que ambos territorios se unan para que Cataluña los escuche ya es un movimiento estratégico de calado.

Los agricultores de Extremadura y Valencia no tienen representación en el consejo que componen 12 vocales y saben que en Cataluña no existe una unión tan sólida como en años anteriores, por lo que consideran que si los agricultores de Almendralejo y Requena, los dos territorios con DO Cava, se movilizan en el voto el 6 de julio, habría serias opciones de poder sacar un representante que les defienda en el futuro con voz y voto.

Desde Extremadura entienden que si las bodegas y productores catalanes conocen bien de qué manera se trabaja con el cava en Valencia y Extremadura quizá puedan tener otra visión más distinta de la que se ha tenido hasta el momento, siempre con posturas que a nivel público se han visto algo diferenciadas. Sin ir más lejos, Extremadura ha ganado en tribunales no sufrir restricciones para cultivar más hectáreas de vino para Denominación de Origen Cava, algo que siempre puso en entredicho la DO Cava y las afirmaciones continuas del presidente Javier Pagés, que incluso en Mérida volvió a decir que un exceso de producción puede perjudicar la calidad de algunos cavas.

Actualmente hay unas 370 bodegas integradas en la Denominación de Origen Cava y aunque Extremadura y Valencia cuentan con índices minoritarios, se han unido esta vez para ser escuchados de cara al futuro y a las decisiones importantes que se tomen para un producto que está en plena expansión y progresión en ambos territorios y con una calidad reconocida por el público.