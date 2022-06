El Ayuntamiento de Almendralejo cede 3.000 metros cuadrados para las obras del regadío

El pleno de la corporación ha aprobado la cesión de terrenos de titularidad del Ayuntamiento de Almendralejo para la Junta de Extremadura de cara a las obras del proyecto de regadío en Tierra de Barros. Según el plan de regadío, la totalidad de los terrenos afectados están clasificados como suelo no urbanizable y no se hallan comprometidos en ningún plan de ordenación, reforma o adaptación, por lo que no se estiman que sean necesarios para fines institucionales, al menos, en los próximos diez años. Están afectadas 165 parcelas y la mayoría de ellas se cederán de forma temporal durante las obras para servidumbres y caminos. En total serán cedidos unos 3.300 metros cuadrados.

De la misma manera, la última sesión plenaria ha validado un convenio entre el Ayuntamiento de Almendralejo y el Ministerio de Trabajo y Economía Social para ampliar el plazo de finalización de las obras del edificio destinado a las centrales sindicales, junto al Centro de Innovación Empresarial. En principio, la finalización de las obras se había programado para febrero de 2023, aunque se ampliará esta actuación hasta octubre del mismo año