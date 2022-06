«Interpretar una obra en la Ruta Literaria de Almendralejo es un regalazo»

Es del Atlético de Madrid y lleva grabada a fuego esa filosofía 'cholista de ir partido a partido. Día a día. Emoción a emoción. Su vida es un carrusel de cambios impregnados siempre con un amor especial hacia el mundo del teatro y la interpretación. Su carácter y personalidad desprende madera de actor de los buenos, de los reales. Estudió magisterio, pero nunca ejerció. Decidió continuar el negocio familiar de una imprenta y, entre descanso y descanso, enamorarse plenamente del teatro.

Noches lúgubres es una de las obras que todo el mundo espera ver este sábado en la plaza de España de Almendralejo en la Ruta Literaria del Romanticismo. Una historia donde el protagonista se obsesiona con rescatar a su esposa fallecida de la tumba y quemarse junto a ella para vivir feliz en la eternidad. Ese protagonista es Miguel Rodríguez (Almendralejo, 1960), que vuelve a un escenario casi ocho años después para sentirse más vivo que nunca.

¿Cómo se siente?

Inmensamente feliz. Esto es un regalo caído del cielo tremendo. Es un encargo precioso, pero a la vez un reto difícil. Interpretar una función como ésta del prerromanticismo español, al aire libre y en pleno corazón de Almendralejo es una alegría. Un regalazo.

¿Cómo se lo ofrecieron?

Pues la idea parte de Domingo Cruz, que fue el primero que planteó esa posibilidad a la compañía Cómicos Crónicos. Planteó que yo podría ser el protagonista y que podía encajar con el personaje. A partir de ese momento, tuve una entrevista con el director Juan Vázquez y rápidamente empezamos los primeros ensayos. Tengo que decir que me han dado una confianza y una seguridad que agradezco de corazón.

Pero lleva mucho tiempo sin actuar.

Muchísimo, a nivel profesional. Uno nunca de hacer cosas, pero siempre de manera esporádica. Llevo algo así como ocho años fuera de escenarios profesionales. Cuando empecé con los ensayos de esta obra parecía un niño con un balón nuevo el día de Reyes. De verdad, estoy emocionado.

¿Por qué se alejó durante tanto tiempo del teatro?

En la vida, hay momentos en los que profesionalmente estás obligado a elegir. Yo tenía mis empresas y muchas obligaciones. Tuve que dedicarle tiempo, pero he echado mucho de menos el teatro.

Y ha vuelto a morder la manzana...

En esta vida nunca sabes por donde viene una oportunidad y por dónde llegan las sorpresas. La inspiración, si llega, que nos coja trabajando. Si apuestas por hacer trabajo, hay que buscar gente. Yo siempre he dependido de mí mismo. Hoy día, si uno no hace cosas en el teatro es porque sencillamente no quiere. Mi pasión es el teatro y me acuesto cada noche pensando en poder hacer mañana teatro, aunque mi vida vaya por otros derroteros.

¿Le gusta el papel?

Es un papel fantástico. El papel de mi vida. Estamos hablando de un romántico, de un soñador. Es un persona que quiere desenterrar a su amada para llevársela a casa y quemarse con ella para la eternidad, pero no lo tendrá fácil. Me encanta ese punto de locura y cordura que tiene para contratar al sepulturero. Es una mezcla que forma parte de ese movimiento romántico. Me gusta.

¿Cómo están siendo estos días previos?

Pues con muchas llamadas y a la vez tranquilos. Está claro que hay mucha gente que se alegra de que vuelvas a hacer teatro, sobre todo la gente que me conoce. Pero de lo más gratificante que me estoy llevando es la experiencia con mis compañeros en los ensayos. Estamos hablando de una obra con unos actores magníficos y un director que ya es muy conocido y con prestigio, pero que va a ser una de las grandes personalidades que va a tener el teatro extremeño en el futuro. Estoy absolutamente convencido de ello.

Hábleme de la Ruta Literaria del Romanticismo.

Pues que voy a decir. Almendralejo es como si tuviera un jardín con flores preciosas porque nos ha tocado entre ellas a José de Espronceda y Carolina Coronado. Son nuestros, nacieron aquí y a partir de ahí sólo hay que desarrollar ideas para que su legado quede por siempre. Tener a estas dos personalidades es poder respirar siempre cultura. En Almendralejo tenemos una excusa (o dos) maravillosas para poder poner en pie esta fiesta y que el Romanticismo sea algo que nos diferencie de todos los demás, especialmente en Extremadura porque se trata de una fiesta única en la región y que cada año vemos que se está disfrutando más.

Usted es un hombre de teatro, pero es que su familia es teatro puro. Hábleme de su hermana, Concha.

Pues podría hablarte de ella como hermana, pero creo que te hablaré de ella como mujer de teatro. Concha no sólo es actriz, productora o directora, sino que Concha es puro teatro. Vive por y para el teatro durante las 24 horas. Cuando voy a su casa, siempre la veo metida en alguna historia. Le pregunto y siempre tiene proyectos o escritos entre manos. Desde luego, no voy a hablar de su trayectoria porque salta a la vista de todos, tanto en Extremadura como a nivel nacional habiendo actuado en los mejores teatros de España y haciéndose un nombre fuerad e la región en los mejores festivales. Para mi es un orgullo tener a Concha como hermana, pero sobre todo siento mucha admiración por lo que hace, por cómo lo hace y por cómo se desvive por el teatro. Que Concha empezara en su momento conmigo a hacer teatro es algo que me llevo para siempre y que nunca podrá olvidarse, pero que ella misma por sí sola se haya labrado el camino que hoy conocemos, sinceramente me pone la piel de gallina.

¿Qué espera de la obra de este sábado?

Pues espero que sea un espectáculo muy bonito en un marco incomparable como es la Plaza de España, junto a nuestra parroquia de la Purificación. Espero que sepamos transmitir lo que supone esta obra al espectador y que, por supuesto, la disfrutemos mucho. Eso es primordial.

¿Puede ser este sábado el principio de una segunda etapa de Miguel en el teatro?

Esa es una pregunta compleja. Uno tiene sus cosas buenas y malas. Una de ellas es que soy del Atlético de Madrid. Y cómo sabes, voy partido a partido. Función a función. Ahora mismo lo que me preocupa es que la de este sábado salga bien, que difrutemos y que llegemos al espectador. Lo que pase mañana no lo sabemos. Sí tengo claro que las oportunidades no llegan solas, sino que también hay que buscarlas. Y que, normalmente, se encuentran. De momento, estoy feliz por volver. Y eso es lo más importante.