Cuando Marisa Carretero (Villalba de los Barros, 1992) entró por primera vez en las oficinas de Noriega Grupo Logístico ni siquiera sabía cuál iba a ser su función dentro de la empresa. Una llamada desde la central, varias preguntas y la virtud de tener el idioma del inglés bien controlado le habían abierto una puerta laboral al lado de casa, aunque para ello tuvo que abandonar su aventura en Irlanda, donde cuidaba los niños de una familia con el deseo de aprender inglés. Aquel día, Marisa vio en las pantallas de Noriega que había algo más de 60 trabajadores. Siete años después, hay más de 500. Y todos están supervisados por una mujer. La misma de hace siete años.

La actual directora de Recursos Humanos de esta firma extremeña referente en el transporte de mercancías por toda Europa es una mujer hecha a sí mismo. Consistente, perseverante y «cabezota por conseguir siempre lo que me propongo». Es su mejor definición. Su trabajo y dedicación le han dado un plus a una formación extensa. Licenciada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la Universidad de Sevilla, ostenta varios cursos especializados en Recursos Humanos hechos en Barcelona y Badajoz, un curso de especialista en nóminas y ahora estudia Derecho a distancia. «Es cierto que, a veces, me quedo sin tiempo. Pero toda formación es positiva», apunta.

Marisa es referente en un mundo de hombres y tiene que coordinar a cientos de camiones por toda Europa cada día. Con sus ventajas y sus cientos de problemas. Entre medias, muchas historias. Buenas y malas. De esas que quedan en anécdotas y otras que ni se contarían. ¿Se siente respetada? «Por supuesto. El respeto y la educación debe estar por delante de todo. Cuando he recibido alguna respuesta fuera de lugar, he cortado rápido al que sea y con educación le he dicho que eso no es correcto. Hay que mantenerse siempre firme, tener personalidad y, por supuesto, los conocimientos adecuados. No hay mejor manera de hacerse respetar que sabiendo resolver las dudas de carácter laboral a la que nos enfrentamos en el día a día. Y para eso hay que estar siempre preparados», explica.

Reconoce que todos los días se encuentra con situaciones incómodas o embarazosas, «pero forma parte de la profesión, al igual que siempre hay días buenos y avances profesionales».

A punto de cumplir los 30 años, su crecimiento en la empresa fue fulgurante. Entró rápido en el departamento de recursos humanos «y rápidamente fui viendo que había muchas cosas que se podían mejorar. Yo siempre he propuesto soluciones y trataba de conseguir logros a la empresa. De esa manera, casi sin darnos cuenta, fuimos creando el departamento de recursos humanos».

Voraz para tener más conocimientos, a Marisa no hay sector que no le interese. «La verdad es que me gusta casi todo. El marketing, la contabilidad, los gastos, las compras, el mantenimiento de vehículos, las nóminas… pienso que gran parte del éxito de la dirección de este departamento lo tengo porque he estado metida en muchos otros que he conocido en profundidad».

Su mejor decisión

Confiesa Marisa que la mejor decisión de su vida fue venirse aquel día de Irlanda para trabajar en Noriega Grupo Logístico. «Quedarme en Extremadura fue de las mejores decisiones. Si me hubiera ido a Madrid o Barcelona, como en principio tenía pensado, no hubiera aprendido tanto en tan poco tiempo. Llegué a una empresa que tenía la idea de ser grande, pero aún le faltaba. He crecido con ella para hacerla grande y eso me ha aportado unos conocimientos y una experiencia que no hubiera logrado en ningún otro lugar», reflexiona.

Se levanta temprano y antes de las nueve ya está sentada en su oficina de Recursos Humanos. «Trato de concentrarme en todo, aunque siempre estoy apagando fuegos y solucionando problemas». Es una apasionada de cada minuto que pasa en su trabajo, aunque confiesa que «me encanta trabajar bajo presión y me encanta mi empresa porque nunca me aburro. Siempre hay muchos problemas por resolver y eso me mantiene activa y con vida».

Sobre sus técnicas en procesos de selección, tiene claro que el candidato para entrar en Noriega Grupo Logístico siempre tiene que saber pulsar los botones de la experiencia, la formación, los conocimientos y, de forma imprescindible, el resto a los demás. «También hay que saber ponerse en el lugar de los demás. Me gusta estar muy cerca de todos los trabajadores y saber muy bien qué hacen en cada puesto para poder entenderles mejor en todas sus reivindicaciones».

En casa están felices por la evolución profesional de Marisa. «Mi padre ha sido siempre un trabajador nato de lunes a domingos y se ha sacrificado mucho para que yo y mi hermana estudiáramos. Hoy ambas tenemos cargos importantes y eso le hace feliz. Y nos hace felices a nosotras».

Marisa suele representar a Noriega Grupo Logística en conferencias, charlas y ferias profesionales. Recientemente estuvo en Barcelona dentro de una charla sobre logística y competitividad en el sector de los transportes. Su meta, la tiene clara: «ver crecer aún más esta empresa, que el personal esté motivado y que el grupo sea más visible a nivel internacional». Una mujer de equipo.