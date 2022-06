20 años de burocracia para los vecinos de Los Cuartos del Sur

Los vecinos de la urbanización Los Cuartos del Sur, en la zona de San Marcos, no aguantan más y claman por la necesidad de que se reactive el proceso de urbanización de una zona que lleva más de 20 años de batalla contra la burocracia. Desde hace año y medio, las 45 familias que están dentro de esta Agrupación de Interés Urbanístico esperan que se reactive el desarrollo de la segunda fase de urbanización que implica la pavimentación de la calzada de las dos calles (Verdejo y Macabeo), los acerados, la instalación del alumbrado público, la red de telecomunicaciones, la jardinería y la señalización. Fue en abril de 2019 cuando estaba prevista la redacción y aprobación del proyecto de la II Fase y la posterior adjudicación de obras de la urbanización, pero desde entonces no ha habido avances y los vecinos reclaman al Ayuntamiento de Almendralejo que les haga caso para dar pasos adelante en este proceso. El redactado del proyecto de la segunda fase, incluido los estudios de telefonía y la aprobación del estudio detalle de electricidad, concluyeron en mayo de 2021 y desde esa fecha, no ha habido ningún tipo de avance, pendientes de la conexión con la carretera EX-300 (carretera de Badajoz). Un proyecto de urbanización, guardado en un cajón de la oficina de urbanismo, durante más de un año.

Uno de los obstáculos principales ha sido ponerse en contacto con la Dirección General de Carreteras para resolver el problema del acceso desde la carretera de Badajoz hacia esta urbanización situada en el margen izquierdo (en dirección Badajoz). Los vecinos venían solicitando al Ayuntamiento de Almendralejo, a través de la oficina de urbanismo y de entrevistas que se han venido manteniendo con la concejalía y alcaldía, desde noviembre de 2020, que contactara con la Dirección General de Carreteras para dar una solución a este problema, pero no hubo respuestas. Tuvieron que ser los propios vecinos los que movieran ficha casi año y medio después, a principios del presente año, para solicitar la entrevista con Carreteras, reunión que mantuvieron el pasado mes de febrero. El hartazgo llega a tal punto que los vecinos han propuesto iniciativas de todo tipo, si persistía el caso omiso. El proyecto contempla, según el PGOU, la creación de una rotonda que proporcione el acceso a dos urbanizaciones; Cuartos del Sur y Cuartos de Tiza. Las expropiaciones, y construcción de la rotonda, depende de la D.G. de Carreteras de la Junta de Extremadura, ya que es la propietaria de la EX300 y en ningún caso, podrían hacer la inversión las familias que están desarrollando la urbanización Cuartos del Sur, explican los vecinos. La solución encontrada recientemente es la redacción de una nuevo documento que se encargaría desde el Ayuntamiento de Almendralejo y que planteara soluciones para el acceso. Una nueva demora temporal de varios meses. A partir de ahí, los vecinos han solicitado en la reunión que han mantenido la semana pasada con el alcalde de Almendralejo, las mismas reivindicaciones que les hicieron a la llegada del equipo de gobierno actual; que se apruebe cuánto antes la segunda fase del proyecto, ya que el encarecimiento de los precios afectará directamente a los vecinos por "dejación" de los organismos competentes. Asimismo, en septiembre de 2019 se solicitó la revisión del convenio que mantiene la agrupación urbanística Los Cuartos del Sur con el consistorio, ya que hay muchos puntos que modificar. Retrospectiva Fue en el año 2002 cuando los vecinos de Los Cuartos del Sur se organizaron para crear esta agrupación de interés urbanístico. Pasaron años para adaptar la zona al Plan General, hacer la división de calles y realizar la reparcelación, a través de Catastro, de todas las parcelas. Durante los años 2011 y 2012 se redactó el proyecto de urbanización de manera conjunta con el ayuntamiento y fue en febrero de 2013 cuando se aprobó el inicio del proyecto. Hubo que esperar a abril de 2014 para ver la redacción, aprobación y firma del convenio con el ayuntamiento y no sería hasta septiembre del 2016 cuando se adjudicaron las obras de la primera fase con un presupuesto que superaba el medio millón de euros para las redes de saneamiento y abastecimiento de aguas, además de todos los movimientos de tierra necesarios para la ejecución de estas obras y garantizar el acceso rodado a las parcelas por un vial de tierra y solucionar un problema grave con una urbanización colindante. La ejecución de las obras se llevó a cabo durante el primer semestre de 2017 y los vecinos fueron pagando sus cuotas de manera religiosa. Hay un importante remanente de dinero de más de 250.000 €, a favor de los propietarios de la agrupación urbanística Cuartos del Sur en las arcas municipales. En noviembre de 2018 fue licitada la redacción de la segunda fase, pero con la llegada de 2019 todo se ralentizó y hasta la fecha no ha habido avances significativos. El enfado de muchos vecinos de Los Cuartos del Sur es palpable porque ven cómo pasa el tiempo y nunca tienen novedades. La agrupación y los propietarios trabajaron con tiempo para legalizar todas las parcelas y viviendas allí existentes, pero no termina de avanzar en la segunda fase y la aprobación municipal. Ahora reclaman un compromiso firme del Ayuntamiento de Almendralejo y ver ejecutadas las obras lo antes posible.