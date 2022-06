Cuenta atrás para hacer la remodelación del edificio del Mercado en Plaza de Abastos

La obra para la remodelación integral del edificio del Mercado, en la Plaza de Abastos, sigue siendo el centro de todos los debates entre los principales partidos políticos. El cambio de proyecto que en su día le dio el grupo PSOE para concederle un uso mixto tanto sociocultural como comercial, ha ido derivando en retrasos burocráticos para poder cumplir con la normativa que exige Europa y que dicho proyecto, que lleva una financiación del 80% de fondos europeos, pueda cumplir esos parámetros. Hay que recordar que la inversión para hacer la obra en 2019 era de 2,3 millones de euros, pero el retraso y la subida del coste de los materiales ha incrementado notablemente ese precio.

Precisamente de ello se ha quejado públicamente el Partido Popular de Almendralejo, que considera que esta obra terminará costando 600.000 euros más de lo previsto. En estos momentos, el Ayuntamiento de Almendralejo está pendiente de resolver el contrato del que ha desistido con la empresa a la que se adjudicó, que es la UTE formada por las mercantiles Acsa y Sendín. Esta resolución del contrato ya lleva consigo una penalización al consistorio, que deberá abonar a la empresa en torno a 50.000 euros. Ahora tendrá que sacar una nueva licitación para las obras y para ello ya reservó 500.000 euros más porque sabe de la subida del precio de materiales. Desde el PP indican además que tendrá que pagar también por otro proyecto de obras, ya que según sostiene el concejal popular, Juan Daniel Bravo, no se puede fraccionar por lotes el contrato, es decir, tener un proyecto por un lado y unas obras por otro. Bravo dice que se tiene que licitar todo al completo y de ahí a que el precio se vaya a 600.000 euros de más que hace unos años “por inacción del equipo de gobierno”.

Bravo considera que el Ayuntamiento debería haberle pedido responsabilidades a la empresa y hacerla responsable de no haber hecho la obra y con ello haber cobrado el aval de 97.253 euros que la empresa había depositado como garantía y que pagaría por incumplimiento. Dice que no entiende por qué no se hizo así.

Respuesta

El alcalde José María Ramírez señala que desde el Ayuntamiento de Almendralejo ya se ha pagado un proyecto de obras que sí podría tener validez para una futura actuación. “Naturalmente, no vamos a encargar un proyecto si ya lo tenemos y además lo hemos pagado”, puntualiza.

Desde el equipo de gobierno, apoyado por el concejal de Obras, Antolín Trigo, entienden que sí se puede sacar ahora unas obras en base al proyecto que el consistorio ya tiene y que no hay que pagar dos veces por lo mismo. Además, consideran que esto agilizaría la contratación y que todo se hará conforme a informes jurídicos.

La carrera es a contrarreloj ya que, para no perder la financiación de Europa, la obra del Mercado debe estar hecha y pagada a finales de diciembre de 2023.