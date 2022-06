El campo de Almendralejo se juega mucho el próximo miércoles 6 de julio. Por primera vez, Almendralejo ha presentado formalmente junto a Requena una candidatura oficial para entrar en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cava y ese día son las elecciones. Juan Antonio Álvarez (Almendralejo, 1980) figura en la lista como uno de los vocales de la candidatura.

-Queda poco para las elecciones. ¿Qué sensaciones tenéis?

Las sensaciones son positivas porque creemos que por primera vez podemos tener un representante en 36 años en esa mesa del Consejo Regulador de la DO Cava. Si todos los agricultores de Almendralejo vamos a votar el día 6, estamos convencidos de que podemos entrar.

-¿Qué han dicho los agricultores en las últimas reuniones?

Están esperanzados porque hace cuatro años no hubo acuerdo con Requena, pero ahora nos hemos encontrado de nuevo en el camino dos entidades que creemos que sumando esfuerzos podemos estar en la mesa para defender nuestros intereses. Los intereses de agricultores catalanes, pero sobre todo los de fuera. Queremos que el Consejo conozca todas las sensibilidades que hay en las otras comunidades. Somos entre Almendralejo y Requena el 20% del censo. Y si sumamos otros territorios más, casi el 25%. Son muchos.

Una vieja reivindicación siempre ha sido poder seguir creciendo en plantaciones de cava. ¿Se sigue necesitando?

Claro que podemos seguir creciendo. Somos zona que estamos aumentando mucho el número de botellas de cava. Consideramos que hay otras formas de limitar ese crecimiento por parte de la DO y que no sea el único factor que lo limite el terreno. Se puede limitar por capacidad de kilos por hectáreas o por rendimiento, por poner ejemplos. Creemos que en momentos en los que hay una rotura de stock se debería abrir más la mano.

- El voto masivo es clave.

Los agricultores de Almendralejo tenemos que votar por esa candidatura que defiende nuestros intereses. Eso es de cajón. Y tenemos que votarla porque nos interesa a todos. Sin excepciones. Hay tres miembros en la mesa y tenemos claras opciones de estar ahí. Si logramos esa representatividad, durante cuatro años dividiríamos el cargo con dos años para Requena y otros dos para Almendralejo.

-¿Qué van a pedir si entran?

Sinceramente, no creo que estemos tan lejos de las posturas que defiende ahora la DO. Lo que queremos es que ellos conozcan nuestras sensibilidades e inquietudes y nosotros conocer por qué se toman determinadas decisiones para entenderlas mejor. Queremos sumar para hacer una DO Cava más fuerte, pero para eso necesitamos escuchar qué pasa y que sepan qué pensamos».