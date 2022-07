Marcelo Pacheco es elegido como pregonero de las fiestas de la Piedad de Almendralejo

Marcelo Pacheco, director artístico natural de Almendralejo, ha sido el elegido este año como pregonero de las Fiestas de la Piedad y Feria de la Vendimia que se celebran del 12 al 16 de agosto. Pacheco hará el pregón en el acto central la noche del 14 de agosto y asegura estar muy emocionado con esta noticia.

«La verdad es que no sé cómo expresar mi alegría por ser el pregonero. Pensé que la Concejalía de Festejos me llamaba para comunicarme algo de decorado, que es a lo que me puedo dedicar, a estar fuera del cuadro, pero no dentro», decía en tono de broma.

Asegura que le llena de emoción y felicidad poder dar el pregón «porque sigo muy unido a mi tierra» e indica que cree que podrá hacer un pregón que no sólo parta del corazón y de los recuerdos, «sino del día a día que mantengo con la gente de Almendralejo para que puedan fluir palabras alegres, festivas y esperanzadoras, que es lo que ahora nos merecemos».

Titulado en Diseño Gráfico por la Escuela de Comunicación de Madrid, Pacheco se ha convertido en un admirado director artístico en series de televisión como La Catedral del mar, Amar es para siempre o República, entre otras. Ha trabajado para cadenas de televisión y para el teatro, teniendo un papel muy destacado en el Festival Internacional de Teatro de Mérida.