El Ayuntamiento de Almendralejo ha aprobado la concertación de una operación de préstamo de 3,1 millones de euros con la entidad financiera Caixabank para poder hacer frente a las obras que están cofinanciadas por fondos europeos y cumplir con los plazos previstos para evitar penalizaciones. Dicha operación de endeudamiento fue aprobada en la última sesión plenaria con los votos a favor de los grupos PSOE, PP y Ciudadanos, y el voto en contra de Vox.

Según explicaba la portavoz socialista, Raquel del Puerto Carrasco, la operación permitirá hacer frente a una serie de obras tales como la reforma integral del edificio de la plaza de Abastos, el nuevo centro de interpretación de Huerta Montero, la nueva zona de ocio familiar y piscina recreativa que va situada en el recinto ferial, la remodelación del edificio del antiguo Palacio de Justicia, el nuevo centro cívico para la barriada de Santiago y algunas otras más. Además, también se podrá hacer frente al pago de inversiones recogidas en el presupuesto como la compra de cámaras de videovigilancia, la obra del nuevo vial que conecta la carretera EX300 (carretera de Badajoz) con el polígono industrial, la rehabilitación de la cubierta del centro cultural San Antonio, mejoras en el teatro Carolina Coronado o mejoras en infraestructuras deportivas como la construcción del nuevo rocódromo. “Esta operación nos permite seguir dando paso a la hoja de ruta de obras y actuaciones”, puntualiza la portavoz socialista.

El Partido Popular votó a favor, pero su portavoz José García Lobato pregunta por qué se siguen pidiendo préstamos para sacar adelante los proyectos Edusi “si han llegado cinco millones de euros de forma extraordinaria con las plantas fotovoltaicas”.

También ha criticado por qué han pasado tres años y no ha comenzado la obra de remodelación integral del edificio del Mercado en la Plaza de Abastos y por qué ahora costará medio millón de euros más. Además, critica que se hayan incumplido promesas de aquel presupuesto que apoyó el PP en el año 2021 como la creación del vial de acceso al polígono industrial que aún no ha sido licitado “y se nos dijo que estaría hecho”. Señala que “han pasado tres años y sólo está terminada la Plaza de Extremadura de los proyectos europeos”.

Vox votó en contra. Su portavoz, Eloisa Gracia, considera que no se debería endeudar más a los vecinos. “Si se hubiera hecho una buena planificación de fondos públicos no se tendría que pedir esta deuda de más de tres millones”.

Juan Arias, de Ciudadanos, apoya el crédito e indica que “Vox vota que no porque no sabe que es necesario solicitar estos préstamos para hacer las obras de Europa y que no se podría hacer con gastos corrientes. Ahora se garantiza que las obras se terminarán sí o sí”.