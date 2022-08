Sin concurso de melones y de habilidad con tractores

Este año no habrá ni el tradicional concurso de melones, sandías y racimos de uvas ni el certamen de habilidad con tractores dentro del programa de actividades de las Fiestas de la Piedad. No ha habido organización para ponerlo en pie y se pierde la tradición.

La pérdida del concurso ha generado un cruce de declaraciones entre la Comunidad de Labradores y el Ayuntamiento de Almendralejo. Desde el colectivo de agricultores critican que el consistorio quiera acabar con estas tradiciones y habla de «dejadez» de Festejos para hacer este evento.

No obstante, la concejala Tamara Rodríguez salió al paso ayer de estas declaraciones y las consideró «inciertas». . Tanto es así que ha querido dejar claro que el Ayuntamiento no es el organizador de estos concursos y que sólo mantiene la colaboración cercana para logística y premios. Asimismo, ha aportado un acta de una comisión celebrada el 1 de agosto donde estuvo Juan Manuel como representante de asociaciones agrarias y que habitualmente es el que encabeza la organización del concurso. «Juan Manuel se vio solo y creo que no ha habido organización. Hemos intentado por todos los modos que los concursos se hicieran. Lamento que nadie se haya puesto en contacto con el Ayuntamiento», dijo la edil.