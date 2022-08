La Comunidad de Labradores pide la dimisión de la concejala de Festejos

La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo ha pedido a través de un comunicado la dimisión de la concejala de Festejos del Ayuntamiento de Almendralejo, Tamara Rodríguez, "por mentir, al indicar que los Concursos de Habilidad con Tractor y de los Mayores racimos de uva, melones y sandias lo organizaba la Comunidad de Labradores, cuando a lo que se limitaba la entidad agraria era a prestar su colaboración para la inscripción de participantes, actuando como jurados y apoyando cualquier tarea de intendencia que se necesitaba".

La Comunidad dice que "Tamara Rodríguez vuelve a mentir cuando dice que acordó con el presidente de la comunidad, Juan Jesús Rama, suspender los concursos, a quien lo único que le transmitió vía telefónica fue que ‘no había tiempo para elaborar las bases y publicarlas y que lo mejor era no hacerlos’. Además, la competencia de convocar o no los concursos es única y exclusivamente del gobierno local, no de la Comunidad de Labradores"

El comunicado, la comunidad pide el cese "por su incompetencia, porque, si ni siquiera es consciente de que quien organiza desde hace décadas estos concursos es el propio Ayuntamiento, como implícitamente reconoce al solicitar al representante de la Comunidad información para elaborar las bases, no merece ocupar un cargo público de responsabilidad".