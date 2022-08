Glow, traducido al castellano, es brillo, luz, resplandor. No es casualidad por tanto que The Glow, el primer e histórico estudio de animación implantado en Extremadura, esté deslumbrando a propios y extraños en tan poco tiempo de vida. Y no es sólo un Goya a Buñuel en el Laberinto de las Tortugas. Es mucho más. Entre paredes, despachos y estudios, Glow como productora, The Glow como estudio de animación y The Glow Academy como empresa de formación especializada, están sacando adelante decenas de proyectos que dan vida a lo que llamamos la Factoría de la Innovación.

Recientemente, el cortometraje ‘Operación Frankestein’, nacido como piloto de la serie animada ‘La Pandilla VHS’, está siendo seleccionado en numerosos festivales internacionales y ya ha logrado su primer premio. Después del verano, The Glow presentará su primer documental de imagen real a cargo de una directora novel extremeña. Al mismo tiempo, produce un nuevo cortometraje de animación, basado en una novela gráfica, con un equipo compuesto en su mayoría por mujeres. La firma continúa con la producción de la película ‘El Sueño de la Sultana’, una coproducción internacional que se hace desde Almendralejo. Además, trabajan en la película ‘A todo tren: Destino Asturias’, de Santiago Segura y en ‘Sin ti no puedo’, de Chus Gutiérrez. También esperan el estreno de la película ‘De caperucita a la Loba’ y de ‘La Fortaleza’, que fue rodada en Almendralejo el pasado año 2021. Pero hay más de The Glow como proyectos para otros estudios. Una parte del Goya del cortometraje ‘The Monkey’ pertenece a Glow, que trabajó en la posproducción del proyecto. Este año ha trabajado en el largometraje de animación ‘Unicorn Wars’, de Alberto Vázquez, con un equipo de más de diez artistas de la región. Por otra parte, acaba de terminar la producción de una serie de animación para HBO que verá la luz a finales del presente año. Por si fuera poco, con The Glow Academy, la firma pretende seguir formando artistas de nuestra región con un programa de formación que comenzará después del verano con cursos presenciales para artistas que se quieran sumergir en el mundo de la animación, al que Glow está abriendo la puerta a Extremadura de par en par. No es sólo una firma que un día ganó un Goya. Glow es una fábrica de aventuras. De sueños. Que cada día brillan más.