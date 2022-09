Juliana Megías asegura que tratan de resolver los pagos a las carrozas de la cabalgata

La concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Almendralejo ha tenido que salir al paso de la polémica suscitada por la falta de abono de las subvenciones que se otorgan a las carrozas que participan en la cabalgata de Reyes. Más de una veintena de ellas, correspondientes a ampas de colegios y asociaciones aún no han recibido la ayuda y el motivo no es otro que la imposibilidad de justificar ciertas facturas porque no conocían previamente cómo era este proceso para que la administración pueda efectuarles el pago.

Megías ha querido contestar a Vox Almendralejo que le exigía una respuesta inmediata. Asume que la formación ya le ha preguntado en plenos y comisiones y le quiere mandar un mensaje de «tranquilidad porque estamos implicados en el procedimiento de los abonos, no sólo para las ampas, sino también a los particulares». La edil dice que cada asociación o particular que todavía no ha cobrado presenta una problemática o incidencia distinta con respecto a su expediente, por lo que el proceso está siendo muy personalizado para cada uno de ellos. Al mismo tiempo, ha agradecido la labor que realizan las asociaciones que participan en la cabalgata de Reyes para mantener viva esta tradición en Almendralejo.