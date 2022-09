Debaten sobre la presencia de los padres en los entrenamientos

El debate está abierto: ¿deben los padres estar presentes en los entrenamientos de sus hijos en el polideportivo o sería preferible que no estuvieran y acudieran sólo a las competiciones? Desde el Ayuntamiento de Almendralejo se debatirá esta cuestión en el consejo sectorial del Deporte. Durante la pandemia, una de las medidas que se tomó fue la de no dejar que los padres se quedaran en las gradas a ver los entrenamientos y sólo pudieran ir a las competiciones. Por cuestiones sanitarias, se entendió. No obstante, el comportamiento de algunos padres, interfiriendo en las labores de los monitores, ha incomodado a muchos entrenadores, quienes consideran que es más complejo darle una educación deportiva al menor si se critican ciertas situaciones.

El caso es que la prohibición no se puede dar, pero sí una recomendación de que las escuelas deportivas, las que lo prefieran- La concejala Raquel del Puerto dice que serán las propias entidades las que debatan sobre el asunto en el consejo sectorial de finales de septiembre. «Ni el Ayuntamiento ni los trabajadores municipales pueden estar haciendo guardias para ver si se cumple o no el hecho de que haya gente en los entrenamientos», por lo que se decida una cuestión u otra, será la propia concienciación de los familiares las que hagan cumplir la recomendación.