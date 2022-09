Los auxiliares administrativos para los colegios se contratarán en noviembre

El concejal de Educación del Ayuntamiento de Almendralejo, Manuel Álvarez, ha confirmado que desde el consistorio están inmersos en la actualidad en el proceso para contratar a auxiliares administrativos que ayuden en esta labor de organización y administración documental a los centros educativos de infantil y primaria. Álvarez ha señalado que este año la previsión es contratarlos para que comiencen a trabajar en el mes de noviembre. La razón se debe a que, si lo hacen antes como en cursos anteriores, los trabajadores deberían cogerse a finales de su contrato unas vacaciones que les impiden estar operativos en el mes de junio, justo un mes importante para las familias y alumnos por la tramitación de las matrículas y las becas del curso siguiente.

Álvarez ha explicado que, si la contratación se hace en noviembre, hay tiempo luego por delante para que estos auxiliares administrativos puedan estar en los meses de junio y julio y, por lo tanto, ser más eficientes para las familias.

De otro lado, desde la concejalía de Educación han admitido que no saben aún cuando podrán comenzar las obras del colegio San Francisco y que el contrato de remodelación integral del centro aún no ha salido licitado. En cualquier caso, no se hará antes de 2023.