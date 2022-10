En ocasiones, sucede que una persona va notando una ligera pérdida de cabello en la parte frontal de la cabeza, justo en la línea que delimita la frente con el cuero cabelludo. Es una pérdida de pelo que pasa casi desapercibida, lenta y con pocas explicaciones. De repente, te das cuenta que falta densidad de pelo en la zona, pero que no ha habido una caída abundante. Es posible que se trata de un proceso de alopecia frontal fibrosante.

Hablamos de un proceso donde los folículos de la parte frontal de la cabeza empiezan a inflamarse y delimita el pelo, que puede caerse. “Hay personas que se notan como si hubiera un poco de caspa en la zona, o en las cejas. Y otras que manifiestan algo de picor o pinchazo”, dice Ana Ruiz de Angulo, gerente de Ranva Clinic, clínica médico estética referente en Extremadura.

Normalmente, el primer síntoma de alarma de este tipo de alopecia autoinmune se manifiesta en las cejas, donde empieza a faltar densidad y desaparece la cola de las propias cejas. Habitualmente, era común que sucediera en mujeres que tienen la menopausia, pero los últimos estudios han revelado que también suceden ya muchos casos de mujeres en edades fértiles, e incluso en hombres.

Ana Ruiz explica que, al tratarse de un proceso autoinmune, hay un ataque al cabello cómo si éste fuera un elemento nocivo. “Lo importante que hay que saber aquí es que ese cabello es irrecuperable cuando se pierde y de ahí la importancia de atajar a tiempo este tipo de procesos”.

Hace años, apenas había soluciones ni a niveles médicos ni en aparatología. Quizá, algún vaso dilatador tópico para tratar de frenar el proceso. Sin embargo, desde Ranva Clinic empezaron a diseñar procesos exitosos gracias a la utilización de Indiba y sus características como potente regenerador de tejidos y potente acción antiinflamatoria. Según cuenta Ana Ruiz, “hemos logrado que el 95% de los casos tratados hayan frenado este tipo de alopecias. Todo un éxito”.

Desde esa clínica cuentan a su favor con el ofrecimiento a sus pacientes de revisiones periódicas de por vida que, en este caso concreto, “es más importante que nunca porque no sabemos que puede hacer ese sistema inmunológico en el futuro”. También explica Ana que son casos que no permiten cirugía. “Esta alopecia no se puede operar porque al proceder el proceso del sistema inmunológico nada nos puede garantizar que el sistema rechace ese cabello injertado”.

Desde Ranva indican que atajar el proceso a tiempo ayuda a frenarlo y permite así no devaluar la imagen de la persona.