Ana Ruiz de Angulo, directora gerente de la clínica médico estética Ranva Clinic, siempre advierte a sus pacientes que quieren recuperar su cabello que el injerto capilar o la llamada operación no es la única solución encima de la mesa. Y lo cierto es que la mayoría de personas que entran en su clínica con un problema capilar van buscando directamente la operación. “Pero en ocasiones, un tratamiento con protocolos avanzados evita el quirófano con resultados que la gente no imagina”, detalla Ana.

Es el caso de Marisol Gutiérrez, una paciente de Ranva Clinic que llegó hace años a su consulta después de haber probado decenas de tratamientos de manera infructuosa. “La verdad es que soy una persona nerviosa y tenía caídas de pelo muy bruscas. De repente, se me empezaron a caer mechones de pelo grandes. Me gasté muchísimo dinero en champús, ampollas y otros tratamientos que siempre me prometían resultados y nunca llegaron. Estaba realmente desesperada y conocí a Ana de casualidad. Tengo que reconocer que fue a su consulta de manera muy escéptica, con dos piedras en la mano (de forma irónica) y me cambió la mentalidad”.

La clínica valoró a su paciente y determinó que no iba a pasar por cirugía capilar. “Le supervisé, hicimos un análisis previo exhaustivo y determinamos que no necesitaba un trasplante capilar porque sus folículos seguían vivos y había manera de recuperarlos”. Ana Ruiz fue más lejos y dobló su apuesta. “Para quedarla tranquila, le dije que haríamos el tratamiento de recuperación del cabello con nuestros protocolos y que, si después de todo no funcionaba, le descontaríamos todo ese dinero en una cirugía capilar. Hay ocasiones donde el que arriesga no debe ser siempre el paciente”. Y lo cierto es que no se necesitó operación.

Explica Ana que se realizó un tratamiento de estimulación y regeneración y se usaron protocolos propios de aquellas fechas. Ahora, los protocolos y tratamientos han avanzado mucho, ya que la inversión de la clínica en aparatología ha sido muy grande.

El caso de Marisol refleja un caso de confianza que debe generarse en procesos tan delicados y personales como puede ser recuperar el cabello, ya sea a través de tratamientos como el suyo o de cirugía capilar. Con el paso de los años, esta paciente volvió a contactar con Ranva para seguir nuevos tratamientos para tener más cabello. “Y ahora estoy más contenta aún porque con la tecnología avanzada que tienen los resultados son súper rápidos”. Una manera de recuperar el pelo sin tener que pasar obligatoriamente por quirófano. Un buen análisis previo, marca el destino.