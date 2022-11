Nacho González cumplirá dentro de un mes los 28 años, y a pesar de haber jugado muchas temporadas en Segunda B, todavía no se ha estrenado en la Copa del Rey. Un caso peculiar que tiene su explicación. Y es que el defensa central del Mérida ha militado muchas temporadas en equipos filiales, concretamente en los de Real Betis y Espanyol antes de llegar a Extremadura. Llegó justo después de la última aparición copera del Mérida ante el Celta, hace tres temporadas, por lo que el partido de primera ronda que mide a los romanos el domingo (18.00 horas) ante el Utebo en tierras aragonesas es realmente ilusionante para este jugador.

«Personalmente, es una competición que me apetece mucho jugar porque no he tenido la fortuna de hacerlo. Además, con este formato nuevo que nos podría permitir enfrentarnos a un Primera o Segunda en caso de pasar, motiva mucho. No va a ser fácil porque el Utebo anda muy bien, pero desde luego la recompensa es grande. Y, sobre todo, para el club», argumenta el sevillano.

Que juegue dependerá de su entrenador, Juanma Barrero, que tiene fe ciega en este futbolista, el único que ha jugado al completo los 11 partidos de liga regular hasta la fecha. «Eso depende de él. Yo siempre estoy a disposición del míster y para jugarlo todo, por supuesto».

Sobre el Utebo, Nacho destaca la ilusión que también tendrá por la Copa y la dificultad de jugar en un campo pequeño de césped artificial. No obstante, resalta que en el juego aéreo están rindiendo bien «y dominamos muchos balones». Hay que recordar que el Utebo es cuarto de su grupo.

La última derrota por la mínima ante el Sanse no ha afectado a la moral de un equipo con rendimiento de notable hasta el momento. «Estamos en buena línea y lo sabemos. Tenemos un equipo de gran vestuario, sin tantos nombres, pero con mucho compromiso. Y eso suma» dice Nacho, que pone de ejemplo al Linares de la pasada temporada que llegó a las semifinales del playoff de ascenso.

A nivel personal, el defensa andaluz también está muy feliz. Ha marcado dos goles, su mejor nota en una temporada, algo con lo que bromea diciendo «dos veces que me he equivocado ya». Confiesa que a finales de la temporada pasada meditó: «hice un examen de conciencia y me prometí que debía estar tranquilos en ciertas situaciones. Con los años te das cuenta de los errores. La experiencia es clave y aprendes cuando tienes que hacer una cosa y cuando otra. Lo que muchas veces se dice cómo saber estar en el campo», añade el zaguero romano.