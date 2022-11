Luz verde para pavimentar y arreglar las calles de Los Cuartos del Sur

El desarrollo de la urbanización de la zona conocida como Los Cuartos del Sur, antes de llegar a Tiza, en San Marcos, da un nuevo paso adelante después de que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almendralejo haya aceptado el proyecto relativo a la segunda fase de urbanización cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 826.446 euros. Esta cantidad se financiará con cuotas de participación de los propietarios, en torno a unas 45 familias que allí residen y tienen propiedades.

Este proyecto tiene un plazo de ejución de obras estimado de unos cinco meses. Contempla la pavimentación de las calles, que era uno de los grandes e históricos reclamos de los vecinos, una red de saneamiento, las de telecomunicaciones y eléctrica, el alumbrado público, la señalización de tráfico y mobiliario urbano.

El viario se compone de calles de secciones variables que oscilan entre los cuatro y siete metros de anchura. En las calles con menor sección se proyecta una plataforma única para vehículos y viandantes. En los viarios principales, con anchura en torno a seis metros, se incorpora una calzada de cuatro metros y un solo acerado de dos. La idea es que los acerados tengan una anchura superior a los dos metros. También se prevé la instalación de aparcamientos en línea en los viales donde el espacio lo permita.

Reivindicación

La noticia ha sentado de manera muy positiva en los vecinos de esta urbanización que llevan más de dos décadas de batalla contra la burocracia para ver desarrollado este proyecto. Hay que recordar que estas 45 familias tienen conformada una Agrupación de Interés Urbanístico y llevan años pidiendo que se ponga en marcha esta segunda fase de urbanización para las calles Verdejo y Macabeo.

En abril de 2019 ya estaba prevista la redacción y aprobación de la segunda fase de este proyecto, pero no terminó de concretarse. Al no ver avances, los vecinos decidieron movilizarse y solicitar reuniones con el ayuntamiento y, personalmente, con el alcalde. Uno de los obstáculos era resolver el problema de acceso desde la carretera de Badajoz hasta la urbanización situada en en el margen izquierdo (en dirección Badajoz), algo que debía concretarse con la Dirección General de Carreteras. De momento, eso no se incluye en el proyecto y no parece que pudiera hacerse con inversión de las familias, ya que habría que hacer una rotonda en la EX300 (propiedad de la Junta) y expropiaciones. Los vecinos llevan 20 años con este proceso de urbanización.